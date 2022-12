Le "chiese nascoste” di Perugia e altre meraviglie: nel fine settimana visita ai gioielli del centro storico cittadino

Non solo iniziative natalizie, il primo fine settimana dopo l'Immacolata è all'insegna anche della cultura con le visite guidate alla scoperta della città di Perugia. La prima sabato, alle 15.30, con “Chiese nascoste”: il primo appuntamento alla scoperta dei gioielli che si trovano nei cinque rioni di Perugia dove ci sono chiese meno note, ma ricche di storie e significati. Si inizia dal Rione di Porta Sant’Angelo dove si andranno a conoscere con una visita guidata la chiesa di Sant’Agostino, il monastero di Santa Caterina e il tempio di San Michele Arcangelo, detto il Tempietto. Gli appuntamenti sono in collaborazione con il Tavolo delle Associazioni del centro storico.

Doppio appuntamento domenica 11 dicembre. Alle 10, con la visita guidata alla Villa di Montefreddo, la dimora storica alle porte di Perugia, residenza di campagna voluta dal conte Angelo degli Oddi e, dopo tre secoli, passata per eredità alla famiglia Marini Clarelli. Un’affascinante villa Seicentesca in posizione panoramica contornata da suggestivi e lussureggianti giardini all’italiana. Alle 15.30, invece, con il tour Perugia Etrusca. Seguendo le antiche mura e le porte, conosceremo le origini della città percorrendo un percorso di trekking urbano nel centro storico e visiteremo il suggestivo Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica. Percorrendo vie e vicoli dell’acropoli poco conosciuti, faremo una piacevole passeggiata domenicale in città. Ideale non solo per i turisti, ma anche per i perugini.