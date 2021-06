Laguna Park, è il momento di divertirsi al sole. Un posto dove si respira voglia di libertà

Dopo un’inverno “rinchiusi” è ritornato il momento di ritornare a respirare un po’ di libertà in piena sicurezza.

Dal 10 giugno riapre infatti il nuovissimo parco acquatico del Trasimeno che offre un’ampio spazio all’aria aperta per trascorrere giornate indimenticabili.

Per chi non lo conoscesse, il Laguna Park si trova a San Feliciano - Magione nel cuore del parco naturalistico del Trasimeno. Si tratta di un vero e proprio parco acquatico lungo le sponde del Lago Trasimeno, un impianto dotato di una piscina con acquascivoli adatti al divertimento di piccoli e grandi. Una nuova e "fresca" iniziativa.

Sono tanti i servizi offerti all'interno della "Trasimenide": dal parco scientifico didattico per i più piccoli dove si svolgono anche centri estivi, fino alla possibilità di godere della piscina lagunare di oltre 900 mq. Non mancano i corsi di nuoto, un’area relax con idromassaggio, l’ area giochi acquatici, un'area picnic e barbecue e naturalmente una bellissima terrazza con vista sul Lago Trasimeno dove poter fare anche aperitivi e guardare tramonti pittoreschi.

In questa nuova e suggestiva realtà natura, divertimento, professionalità e cordialità si fondono in un'atmosfera familiare e rilassante, colmando in quest'area un'esigenza di tanti turisti e residenti che prima non aveva una risposta.

LAGUNA PARK dispone di un’ampia area verde dove poter rilassarsi in piena tranquillità e rispettando tutte le norme vigenti al momento.

Da quest’anno inoltre se non vuoi perdere il tuo ombrellone preferito puoi ora prenotare online per garantirtelo al tuo arrivo.

Se vuoi godere di tutto questo non ti resta che recarti in Str. del Carrato, 4 a San Feliciano - Magione, telefono 393.474906865.

