Host: il laboratorio teatrale di Ponte Felcino nella Torre del Molino della Catasta

L’associazione culturale “Smascherati!”, in collaborazione con “Il Ponte d’Incontro 3.0”, ha organizzato il nuovo laboratorio teatrale aperto a tutti e gratuito. Si chiama “Host” e avrà inizio da lunedì 16 ottobre a Ponte Felcino, nella Torre del Molino della Catasta.

La direzione artistica è di Danilo Cremonte che spiega: “Sarà uno spazio ospitale dove condividere desideri e ricordi, emozioni e sensazioni, attraverso il gioco del teatro”.

Cremonte, che per il laboratorio sarà affiancato da Anna Poppiti e Jhans Serna Rayme, aggiunge: “La casa è un mezzo ad ospitare, ha scritto Aldo Capitini: i temi centrali del laboratorio saranno proprio la casa e l’ospite, parola che nel suo doppio significato, ospitato e ospitante, preannuncia la reciprocità del patto di ospitalità, e quindi il dono e lo scambio.

La casa è luogo dell’intimità, il teatro è il luogo del pubblico; in mezzo c’è il laboratorio teatrale, luogo protetto per il racconto, per lo scambio e il gioco, luogo della creazione e della ri-creazione dove, attraverso la pratica dell’improvvisazione e dell’auto-narrazione l’intimo può trasformarsi in pubblico, la storia personale può trasformarsi, nell’incontro con altre storie, in un vissuto collettivo”.

E ancora: “È questo il viaggio che ci proponiamo di fare dalla casa al teatro, cercando di condividere tra i partecipanti una possibile, e necessaria, vicinanza con l’altro, un’intimità nuova”.

Il laboratorio è organizzato nell’ambito del progetto “Abit.Art – L’arte di abitare il territorio” ed è realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Umbria.