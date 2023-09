Sposalizio della Vergine: un laboratorio di pictografia per riprodurre il magnifico dipinto di Perugino

Lo Sposalizio della Vergine di Pietro Vannucci ha lasciato la città ma non il cuore dei suoi cittadini. Così l’Isola di San Lorenzo - Museo del Capitolo della Cattedrale, organizza dal 23 settembre 2023 all’8 gennaio 2024 un laboratorio curato da Bottega Tifernate in cui prenderà forma, sotto gli occhi dei visitatori, la realizzazione di una riproduzione in scala 1:1 dello Sposalizio della Vergine utilizzando la tecnica della pictografia.

Il prezioso dipinto che Pietro Perugino eseguì, tra il 1501 e il 1504, per la Cappella del Santo Anello nella Cattedrale di San Lorenzo in Perugia, è qui rimasto fino al 1798 quando venne requisito dalle truppe napoleoniche. Oggi si trova presso il Musée des Beaux-Arts di Caen.

Uno degli aspetti più studiati dalla critica artistica ha messo in luce l’importante ruolo che la bottega, intesa e concepita come luogo di formazione degli allievi e della trasmissione del sapere, ebbe nell’operato di Perugino, ed è per questo che l’Isola di San Lorenzo, propone per il periodo autunnale un evento dalla forte valenza didattico-formativa. La pictografia è una tecnica brevettata dalla Bottega Tifernate che permette di eseguire riproduzioni dell'opera d’arte aventi le stesse qualità del dipinto. Anni di studio e di ricerca nel settore della pittura e del restauro hanno permesso di ricostruire esattamente i metodi e le ricette di lavorazione con i quali i pittori rinascimentali procedevano per la realizzazione delle loro preziose opere.

Il cantiere è un’opportunità per turisti e visitatori di immergersi nell’atmosfera di una bottega rinascimentale fatta di disegni, spolveri, pennelli, variegati pigmenti e preziosi supporti in legno: un luogo in cui, attraverso la maestria dell’artigiano depositario di antichi saperi, prendono vita le opere d’arte, proprio come avveniva secoli fa.

L’iniziativa si configura inoltre come un’occasione per approfondire la conoscenza del rapporto che unisce il Divin Pittore alla Cattedrale di Perugia.

Il laboratorio si inserisce nel progetto “Perugino nel segno del tempo” curato dall’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve e Genesi, realizzato con il contributo del Comitato Promotore delle celebrazioni per il quinto centenario della morte di Pietro Vannucci detto il Perugino.