La tradizione e le eccellenze dell'Umbria nelle mani degli chef del futuro e nelle pagine della Guida di Repubblica

Il tartufo per esaltare le eccellenze dell’Umbria. La creatività di due aspiranti chef, studenti dell’Università dei Sapori, che hanno messo la loro creatività al servizio dei sapori del territorio per proporre la loro interpretazione della tradizione. Quella tradizione che è al centro del nuovo volume delle Guide di Repubblica, che è stata presentata nell’occasione. L’evento si è svolto negli spazi dell’Accademia del Tartufo della Urbani Tartufi, a Sant’Anatolia di Narco

“Siamo davvero molto orgogliosi di aver ospitato questo evento culturale e immaginato per essere un omaggio al nostro territorio ricco di ingredienti pregiati e di alta qualità, come il tartufo, e quindi anche di tradizione culinaria.” – commenta Giammarco Urbani del Gruppo Urbani Tartufi – Abbiamo immaginato un evento che attribuisse il giusto valore alla nostra storia, territoriale, e la location più adatta ad accogliere e valorizzare l’appuntamento era quella dell’Accademia del Tartufo: un luogo perfetto in cui celebrare la sacralità dell’oro nero della terra.”

"È stato un vero piacere aver presentato in questa prestigiosa cornice una Guida dedicata alla tavola umbra, che è come il dna di questa splendida regione: è solida, attaccata quasi morbosamente alle tradizioni, a riti che si ripetono da secoli. – commenta Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide de La Repubblica – È genuina, legata ai sapori della terra e della caccia, aperta, ma senza esagerare, a qualche compatibile innovazione. Se vogliamo quella umbra non è una cucina che spazia a 360 gradi, ma di sicuro sulle tavole di questa irripetibile regione arrivano sapori genuini e marcati, riconoscibili, desiderati, tramandati quasi con indomabile ripetitività da generazione a generazione. Noi per raccontarla abbiamo fatto questa Guida che ha usato la sapienza di chi tiene gelosamente conservate nelle proprie dispense le ricette di una volta, sapori di casa, sapori intramontabili, sapori dell’Umbria".

Dopo la presentazione della Guida ha preso vita un vero e proprio contest culinario dedicato a scovare i prossimi talenti culinari della regione. Due studenti dell’Università dei Sapori hanno conteso, a colpi di padelle e forchette, la possibilità di vincere alcune giornate di formazione all'interno di importanti cucine. Manuel Vincenzo Brusca e Francesca Aurora Marino, studenti classe 2001 e provenienti da due regioni geograficamente distanti dall’Umbria, lui dalla Sicilia e lei dalla Calabria, i quali hanno avuto il compito di revisionare in chiave moderna alcuni piatti tipici della tradizione culinaria umbra come il baccalà alla perugina, i cappelletti, polenta con puntarelle e il cinghiale.

"Siamo molto contenti di riprendere la collaborazione, in realtà mai sopita, con l'azienda Urbani Tartufi – commenta Marilena Liccardo di Università dei Sapori - Già negli anni passati avevamo organizzato insieme un contest sul tartufo per i ragazzi di un college americano e, dopo uno stop forzato causato dall’emergenza pandemica, siamo di nuovo in questa affascinante location per un'altra sfida culinaria dedicata all'oro nero dell'Umbria. Questa volta però a sfidarsi ai fornelli ci saranno due nostri giovani allievi del corso Cuoco, davvero un grandissimo onore per noi"

A giudicare e a decretare la vittoria di entrambi gli studenti, una giuria di eccezione composta da Giuseppe Cerasa, Direttore delle Guide de La Repubblica, Oliver Glowig, chef della Locanda Petreja e Maria Luisa Scolastra, chef di Villa Roncalli. La giuria ha apprezzato e premiato la dedizione dei partecipanti che si sono avvicinati sin da piccoli alla cucina e che hanno espresso la propria passione donando la loro personale visione di questi grandi piatti della tradizione.