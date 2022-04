La soprintendente archivistica Giovanna Giubbini racconta la storia dei fratelli Luigi e Attilio Purgotti al Salone dell’Alessi

Il Salone dell’Alessi ospita la prima conversazione di cultura. La soprintendente archivistica Giovanna Giubbini racconta la storia dei fratelli Luigi e Attilio Purgotti e dipana la matassa della loro avventura scientifica e imprenditoriale, legata alla fabbricazione dei fiammiferi igienici, su brevetto di famiglia.

La conversazione s’inquadra nel ciclo di conferenze, organizzate dal Presidente della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, Mario Squadroni, in nome dell’Associazione di quartiere Nova Elce, presieduta dall’architetto Michele Chiuini. Il tema è quello della toponomastica elcina.

Saluti di Squadroni e introduzione della vicepresidente Rita Floridi. Dopo di che la Giubbini, da par suo, si cimenta nella ricostruzione della storia della famiglia Purgotti.

Notizia interessante e inedita per il pubblico il brevetto dell’ETEROL (1914), miscela di etere e alcool, utilizzabile per motori a scoppio. Argomento quanto mai attuale, anche in riferimento alla presente carenza di rifornimenti di combustibili derivanti dal petrolio.

Quindi, step by step, la narrazione dettagliata e documentata di vicende societarie, con riferimenti interessanti di peruginità. Come la citazione del personaggio di Quintilio Catanelli (padre di Gigio, inventore-artigiano antifascista), braccio destro nelle fasi sperimentali della nuova pasta priva di fosforo. Attività che gli provocò incidenti, legati a improvvise combustioni e conseguenti, gravi ustioni.

Ampia panoramica anche sulle sedi della fabbrica, dal convento di S. Antonio, fino al trasferimento nel convento delle suore benedettine di corso Garibaldi, la cessione alla Saffa, le vicende del feltrificio a San Galigano… e tanto altro.

Il pubblico numeroso e interessato ha posto domande e ricordato la questione del primo sciopero cittadino contro il licenziamento della giovane Gilda Dagioni, l’adesione dell’intera città, fino alla riassunzione.

Spigolature, curiosità, pennellate di storia e identità perugina. Con risposte esaurienti e documentatissime da parte della qualificata relatrice.