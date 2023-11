"La grande rimonta del Grifo", un libro ricorda la cavalcata del Perugia di Castagner fino allo spareggio di Reggio Emilia

L’ultima promozione in serie A del Perugia rievocata in un libro "La grande rimonta del Grifo". A 25 anni di distanza verrà ricordato questo evento sportivo, in occasione della presentazione del volume di Mario Mariano e Raffaele Garinella, che avverrà mercoledì 29 novembre alle ore 16 nella Sala dei Notari di Palazzo dei Priori.

Hanno assicurato la loro presenza i protagonisti di quell’autentica impresa, tra cui Tovalieri, Cucciari e Cottini, che si concluse con il vittorioso spareggio di Reggio Emilia in una emozionante finale ai calci di rigore.

Il Perugia di Gaucci, dopo un campionato altalenante, chiamò alla guida della squadra Ilario Castagner quando alla fine mancavano appena 11 giornate e un distacco importante dal Torino di Reja. Il libro rievoca con testimonianze e aneddoti quel periodo che si concluse con la presenza di 12.000 tifosi festanti al Giglio di Reggio Emilia.

La prefazione del volume è a firma di Riccardo Cucchi.