La Rappresentante di Lista al Trasimeno con 'Moon in June': attesa per il concerto sull'Isola Maggiore

Cresce l'attesa al Trasimeno per 'La Rappresentante di Lista', il cui tour estivo fa tappa in Umbria con il concerto in programma venerdì (20) agosto sull'Isola Maggiore nell'ambito della manifestazione 'Moon in June'.

La band è reduce dalla recentissima pubblicazione del nuovo singolo 'Vita', dal 9 luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano ruota sul ritornello “sei felice o sei complice”, citazione diretta di una poesia del poeta palermitano Nino Gennaro. Cos’è la felicità? È vita, un sentimento assoluto, senza compromessi o complicità, il superamento di una società dove le difficoltà e le paure fanno parte del menù principale e obbligato. Vita, con il suo ritmo incalzante e suadente, è uno slogan scandito in musica. La sua essenza è contagiosa grazie anche all’electropop raffinato di DRD in collaborazione con Papa D & Piccola Cobra (già produttori del disco).

Nuovi paesaggi, nuove canzoni, nuovi racconti: “urlare dopo avere pianto” è il verso di Amare che diventa - in occasione del ritorno live - claim di un’urgenza desiderata e necessaria. Quella del palcoscenico è per LRDL la dimensione più naturale, forse l’unica davvero possibile. Per LRDL è l’occasione di tornare a suonare dal vivo full band: la formazione prevede, oltre alla cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano, chitarra, basso, sassofono e cori), anche Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra elettrica e acustica, percussioni e cori) e Roberto Calabrese (batteria).

Le prevendite per il concerto di venerdì sono disponibili al sito www.lrdl.it.