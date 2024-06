"La marcia dei mille calici" al Corso Garibaldi District

Con "La marcia dei mille calici" sabato 29 giugno è in programma il quarto appuntamento del calendario estivo del progetto “Corso Garibaldi District”. Caratteristica fondante delle iniziative è continuare il percorso di rigenerazione e promozione legato al Borgo Porta Sant'Angelo in pieno centro storico di Perugia, quartiere che fino a qualche anno fa versava in condizione di forte degrado. La situazione ora invece è in netto miglioramento, con una attività di riqualificazione urbana che prosegue anche attraverso una serie di iniziative.

La manifestazione dedicata al vino quest’anno è cresciuta, raddoppiando il numero delle cantine umbre da 7 a 15, con alcune anche da fuori regione. La manifestazione intende promuovere il nuovo circuito di piccole cantine artigianali umbre e non solo che attuano una produzione attenta al legame con il territorio e senza utilizzo eccessivo di prodotti enologici.

L’inizio è previsto per le ore 18 quando sarà possibile degustare i vini con tre differenti tipologie di ticket: 1 bicchiere (4 euro), 2 bicchieri (7 euro), 6 bicchieri per giro degustazione (20 euro). Sarà possibile anche cenare con le diverse e multietniche cucine dei vari ristoranti della zona. Non sono previsti infatti stand eno-gastronomici al di fuori delle cucine del quartiere, questo appunto nell'ottica di far conoscere ed incentivare anche economicamente le attività del borgo con proposte gastronomiche provenienti da diverse parti del mondo. Per il cibo ci sarà anche una proposta street food tra 6 e 8 euro da asporto e sempre da parte di tutti i ristoranti del quartiere.

In questa quarta edizione ad integrare il programma uno spazio dedicato ad incontri organizzato con Cia Umbria (Mercato dell’Arco Etrusco) ed anche una parte musicale: selezioni in vinile a cura di Marco Unraggiodisoul & Sunny Groove e concerto alle ore 23 dei Francines, band di ispirazione al country, rockabilly con sound fedele agli anni ‘40 e ‘50.

La manifestazione è promossa dall'associazione Assogaribaldi Aps che comprende tutte le attività della prima parte di Corso Garibaldi, residenti e studenti del quartiere. Prosegue così in questo modo il progetto Corso Garibaldi District che ricomprende un insieme di appuntamenti socio-culturali per promuovere una sana socialità, riscoprire una delle zone più belle della città e dare un incentivo promozionale ed economico al quartiere.

Queste le cantine presenti con le loro etichette: La Casa dei Cini (Pietrafitta), Cantina Raina (Casesparse, Montefalco), Cantina Cenci (Vocabolo Anticello, San Biagio), Cantina Lumiluna (Mercatello), Cantina Montecorneo (Sant'Andrea d'Agliano), Cantina Fattoria Mani di Luna (Torgiano), Cantina Casa Ciliani (Perugia), Cantina Marco Merli (Casa del Diavolo), La Selvara (Orvieto), Podere Lucagnolo (Calvi dell’Umbria), Signor Kurtz (Corciano), Plani Arche (Perugia), Cantina Tiberi (Monte Petriolo), Tenuta San Marcello (Marche), Angol D'Amig (Emilia-Romagna).