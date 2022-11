"La magia della natura": anche il Mago Paris a Deruta per le celebrazioni di Santa Caterina

Per le celebrazioni della santa patrona dei caramisti, Santa Caterina, a Deruta ci sarà anche lo spettacolo del mago illusionista e prestigiattore Paris. L'evento si terrà sabato 26 novembre alle ore 21.00, presso il CineTeatro Posto unico di Deruta. L'ingresso sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria.

Sarà una serata di grande intrattenimento, ma anche di formazione sui temi ambientali con il Mago Paris, Illusionista, prestigiattore, mentalista, comico, attore. L’evento fa parte del progetto Umbria Green Festival, una collaborazione con il Comune di Deruta consolidata nel tempo e che, lo scorso anno, ha visto la partecipazione, del fisico Valerio Rossi Albertini. Il Mago Paris utilizzerà le sue doti di prestigiattore per raccontare a grandi e piccini la magia della natura.

Chi è il Mago Paris

Mago Paris, umbro di origine, nasce a Foligno e all’età di 17 anni (nel 1997), inizia a esibirsi per feste private locali e poi fuori zona per poi passare al teatro. Andrea Paris, avendo sempre sostenuto che il “MAGO non è che un personaggio” decide per un breve periodo di abbandonare gli studi di magia e si dedica al teatro frequentando corsi specifici sullo studio e sulla caratterizzazione del personaggio collaborando con realtà locali di teatro. Grazie a questi nuovi studi, in breve tempo, Andrea Paris riesce a vincere 20 premi nazionali come miglior attore caratterista e altri come attore protagonista. Inserendo successivamente sempre di più la parte attoriale nei suoi spettacoli di magia, Andrea Paris, inizia a lavorare sul suo personaggio “io PRESTIGIATTORE”: un mago sì, ma che regala pezzi di teatro e meraviglia durante le sue esibizioni. Con la figlia Maddalena, nel marzo del 2016, in un momento di gioco, recitano insieme la poesia in meta semantica di Fosco Maraini “Il Lonfo” video divenuto inaspettatamente virale in poco tempo. Nel 2019 Andrea Paris partecipa ad ITALIA’S GOT TALENT 2019. Dopo una serie di prove eliminatorie in tv giudicate da Claudio Bisio, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini, si classifica, grazie anche al televoto del pubblico da casa, al secondo posto. Dopo questo risultato la popolarità di Andrea Paris è ulteriormente aumentata e gli ha permesso di effettuare una serie di spettacoli anche fuori regione e all’estero. Ha partecipato inoltre a vari programmi TV. Il 28 Novembre 2020, ha vinto il talent show “TU SI QUE VALES” (Settima Edizione), trasmesso in diretta in prima serata su Canale 5: i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerby e, Sabrina Ferilli nel ruolo di giudice della giuria popolare. Nel corso degli anni si è esibito in importanti teatri sia italiani che esteri tra cui il Teatro Massimo di Palermo ed il Dubai Opera Theater. Si è esibito alle ultime tre edizioni del CFN (Celebrity Fight Night Italy) organizzato dalla ABF. Attualmente Andrea Paris si sta dedicando alla partecipazione di festival internazionali di magia.