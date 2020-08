La Grande Classica al Borgo, in collaborazione con Umbria Guitar Festival: 4 eventi in altrettante domeniche agostane

Prosegue “La Grande Classica al Borgo”, d’ora in poi in collaborazione con Umbria Guitar Festival di Sandro Lazzeri. Ben 4 eventi in altrettante domeniche d’agosto, nella freschissima chiesa “dottoriana” di S. Antonio abate in corso Bersaglieri. Attiva e proficua sinergia con l’Agimus di Salvatore Silivestro e con l’Associazione Porta Pesa-Borgo S. Antonio di Francesco Pinelli. A Carlo Valiani il compito d’introdurre, a Silivestro esaltare la collaborazione, a Lazzeri prospettare il percorso. Poi prende il via uno strepitoso concerto a due chitarre dei musicisti Mario Rota e Michele Guadalupi.

Entrambi già componenti del “Pizzicato Quartet” e dell’orchestra a plettro “Estudiantina” di Bergamo, si propongono in duo col nome di “Les deux amis”. E amici lo sono veramente. Anzi: complici. Se è vero che sono entrambi cultori di antico e si cimentano con due strumenti particolari: Rota con una chitarra Bertrand Cabasse, fabbricata a Parigi nel 1840. Guadalupi con una Gaetano Guadagnini, liutaio torinese, che la costruì nel 1834.

“Un tempo, oggetti da robivecchi, oggi strumenti preziosi e rari”, dicono con orgoglio i musicisti. Insomma, siamo negli anni Trenta dell’Ottocento. Dopo il Congresso di Vienna del 1815, intorno all’epoca in cui usciva la prima edizione del capolavoro manzoniano (1827) e il 1837, quando moriva il poeta recanatese Giacomo Leopardi.

Il duo suona magistralmente strumenti di straordinaria sonorità in una chiesa che è nata per ospitare la musica, tanto è acustica e accogliente. In programma diverse variazioni: da Rossini, Mozart e Beethoven di cui ricorre il 250.mo dalla nascita. Brani di Giuliani, Carulli e Sor, colonne portanti del concertismo per chitarra. Pubblico entusiasta a sollecitare il bis e appuntamento a domenica 16, ore 18:00, con un duo chitarra e flauto. Noi ci saremo.