La Befana del Vigile del Club Auto Moto d’Epoca Perugino

E’ stato un 2021 denso di soddisfazioni per il Camep (Club Auto e Moto d’Epoca Perugino) che con le sue manifestazioni ha raccolto importanti risultati a livello nazionale tanto da essere premiato dall’Asi (auto moto Club Storico Italiano) per l’organizzazione della Coppa della Perugina, del Trofeo Giovani Etruschi e della manifestazione motociclistica dei Circuiti di Perugia e del Trasimeno.

La Befana del vigile 2022 all'insegna della solidarietà

In questo inizio di 2022 Il Club perugino riaccende subito i motori, e lo fa nella giornata del 6 gennaio con la rievocazione storica della Befana del Vigile, manifestazione che ha aderito al progetto nazionale Befana dell’ASI, giunta alla XXI edizione che vede da sempre il Camep insieme alla Polizia Locale di Perugia impegnati nella raccolta fondi a supporto della borsa di studio intitolata a Elisabetta Innocenzi, vittima della strada, iniziativa finalizzata all’educazione stradale nelle scuole elementari e all’Istituto oncologico pediatrico dell’Ospedale S.Maria della Misericordia di Perugia. E’ bene sottolineare comunque, che, in ottemperanza alle norme di sicurezza emanate dal comune, non si tratterà del consueto raduno di auto d’epoca. Nella mattinata di giovedì 6 gennaio, infatti, una piccola delegazione di auto d’epoca si recherà in C.so Vannucci presso il Corpo di Guardia per consegnare l’assegno di mille euro nelle mani dei rappresentanti della Polizia Locale. Sarà presente anche il Comune di Perugia rappresentato dall’Ass.re Clara Pastorelli. Per questo particolare evento è prevista anche una diretta streaming trasmessa a livello nazionale sui canali social, curata direttamente da Torino a cura dell’ASI. “In un momento complicato come quello che stiamo vivendo - ha dichiarato il presidente del Camep Ugo Amodeo - il Camep resiste alle avversità e onora le nobili tradizioni, come quelle rivolte al sociale. Ringrazio tutti i soci che hanno contribuito alla raccolta fondi in favore dell’iniziativa”.