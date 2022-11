L'oscura vicenda di Sonia Marra al centro di un incontro per non dimenticare: presenti il giornalista Alvaro Fiorucci e la sorella di Sonia, Anna Marra

Indirizzo non disponibile

Interverranno anche Andrea Grassi, dirigente del Commissariato di Governo, Alessandro Vesi, legale della famiglia Marra e la criminologa Marta Scilimati

Per salvare la memoria e impedire l’oblio definitivo dell'omicidio di Sonia Marra, venticinquenne universitaria pugliese scomparsa a Perugia sedici anni fa, il prossimo 16 novembre a Magione si terrà un incontro (ore 21 Teatro Officina La Piazzetta) con Andrea Grassi, dirigente del Commissariato di Governo per le persone scomparse e Alvaro Fiorucci, autore del libro “L’Uomo Nero- La scomparsa di Sonia Marra” (Morlacchi Editore). L'autore riccenderà alcune luci sui misteri che hanno accompagnato quindici anni di indagini e di processi.

L'incontro è promosso dall’associazione Humus Sapiens in collaborazione con il comune di Magione.

Molto atteso il contributo di Anna Marra, che nella speranza di ritrovare tracce della sorella si è da tempo trasferita a Perugia proprio per testimoniare l’impossibilità di fermarsi all’esito giudiziario. C’è stato infatti un processo che ha assolto definitivamente l’unico indagato, un giovane che frequentava l’Istituto di Teologia di cui Sonia è stata segretaria volontaria e introno al quale si è svolta la breve vita della studentessa che voleva diventare tecnico di laboratorio. È la stessa Corte di Cassazione ad indicare una via alternativa da percorrere: identificare la persona che la sera della scomparsa è stata vista entrare e uscire dall’abitazione della giovane pugliese e rintracciare le altre due persone che sono state viste con Sonia, ma non sono state mai individuate.

Dopo l’introduzione del sindaco Giacomo Chiodini e del presidente di Humus Sapiens Antonio Rocchini, interverranno Alessandro Vesi, legale della famiglia Marra e la criminologa Marta Scilimati. L’incontro sarà coordinato dalla giornalista della Rai Antonella Marietti.