L'Ordine degli architetti fa cento, quattro giorni di eventi a Spello

Quattro giornate di lavori e di iniziative per celebrare il centenario della fondazione degli Ordini italiani in concomitanza con le giornate di "Open - Studi Aperti". E' quanto organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia con un'iniziativa culturale a tappe "Architetti in movimento", in programma dal 21 al 24 giugno prossimi presso la sala Editto del Comune di Spello, che ha patrocinato l’evento.

Si comincerà mercoledì 21 alle 14,30 con "Spazio Sacro: dal recupero alla contemporaneità", seminario di approfondimento sui temi del restauro e della ricostruzione con particolare riguardo alle Chiese danneggiate dalla crisi sismica del 2016. La seconda parte dell’incontro sarà dedicata invece allo "spazio sacro" relativo a progetti realizzati negli ultimi 20 anni nel bacino del mediterraneo ripercorrendo i casi illustrati durante la rassegna Seed di cui è stato creato un catalogo e una mostra che esposta negli stessi spazi del seminario. Il seminario sarà anticipato dai saluti istituzionali di Moreno Landrini, sindaco di Spello, Marco Petrini Elce, presidente Ordine Architetti PPC della Provincia di Perugia, Guido Castelli, commissario Sisma. Tra i relatori gli architetti Carlo Blasi, progettista dei lavori della Basilica di Norcia e della Cattedrale di Notre Dame, Bruno Gori, consigliere dell'Ordine perugino ed esperto in materia di restauro, e l'ingegnere Paolo Iannelli, soprintendente spciale per le aree colpite dal sisma. Il presidente della FUA (Fondazione Umbra Architettura) Bruno Mario Broccolo, infine, porterà in rassegna i principali episodi di "Architettura del sacro" selezionate da FUA prima di inaugurare (alle ore 18) la mostra "Spazio Sacro", situata presso la sala dell’Editto, composta da ottanta tavole e che sarà visibile per tutti il periodo delle iniziative.

Giovedì 22 giugno (dalle ore 14,30 alle 18.30) sarà la volta di "La nuova norma in materia sull’equo compenso – Legge 21 aprile 2023 n 49", seminario volto all’illustrazione dei nuovi obblighi per Imprese/Enti, professionisti e Ordini Professionali con la disamina delle relazioni della nuova norma nazionale con le disposizioni regionali. A completamento della lettura delle disposizioni cogenti si terrà una relazione sul calcolo degli onorari a seconda del tariffario applicabile.

Venerdì 23 giugno (dalle ore 14,30 alle 18.30) si parlerà di "Azioni e interventi per la città storica di Spello: città accessibile, attrattiva e accogliente". L’evento vuole narrare l’esperienza della città di Spello nelle attività messe in campo nella città storica per renderla accessibile, attrattiva e accogliente. Saranno illustrati i progetti del PIR (Programma Integrato di Recupero) che ha visto la riqualificazione e l’innovazione del centro storico di Spello nel post sisma 1997. Successivamente sarà presentato il progetto di musealizzazione della “Villa dei Mosaici” nonché quello per la realizzazione di un impianto di risalita meccanizzato e percorsi pedonali presso il centro storico. Sarà presentato, infine, il progetto del percorso escursionistico ad Anello dell’Acquedotto Romano che parte dalla città di Spello e vi ritorna passando per il Castello di Collepino.

Sabato 24 giugno (dalle ore 9 alle 13) sarà in programma "Architetti in movimento, trekking urbani e visite guidate". Si comincerà alle ore 9 con il trekking urbano “l’Anello dell’Acquedotto Romano” con l’architetto Stefano Antinucci, a cui seguirà (alle 11) un altro dal tema “Breve circuito tra gli spazi in corso di riqualificazione” con l’architetto Massimo Berzetta. La mattinata si chiuderà con la visita alla Villa dei Mosaici (ore 12) con l’architetto Alfio Barabani.