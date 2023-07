L'Italia metafisica di George Tatge al Ciac di Foligno

Ci sono anche scatti inediti della città di Foligno nella nuova tappa della mostra “Italia metafisica” del fotografo George Tatge, che sarà ospitata al Centro Italiano Arte Contemporanea (CIAC) di Foligno dal 28 luglio all’8 ottobre . L’inaugurazione della mostra è in programma giovedì 27 luglio, alle ore 18. In mostra 66 immagini in bianco e nero: segni, simboli e geometrie sacre, ispirate dall’Italia “costruita”, marcata e modificata dall’intervento umano. Non solo architettura, ma anche edifici minori e manufatti di ogni tipo che l’uomo lascia dietro di sé. Metafore e misteri dell'abitare temporaneo nei luoghi, e dell'inevitabile passaggio oltre. Immagini scattate da Tatge dalla Valle d'Aosta alla Sicilia con la leggendaria Deardorff, una macchina a soffietto da cui si ottengono negativi in bianco e nero di grande formato (13x18 cm), e stampate personalmente dall’autore in camera oscura. La sezione dedicata a Foligno presenta scatti fotografici originali, realizzati da Tatge per l’occasione, che raccontano il mistero, l’enigma del nostro vivere e la convivenza del passato con il presente.

La mostra è organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, con la curatela del direttore artistico Italo Tomassoni e la produzione di Maggioli Cultura.