L’Isola del Libro di Italo Marri chiude coi “100 anni di automobili a Perugia” di Sandro Allegrini. Il Teatro della Filarmonica di Castel Rigone celebra il libro, fra storia e biografia, già premiato col Volante d’Oro.

La storia dell’automobile fra i travertini della Vetusta si dipana per un secolo, a far capo dal 1917. Quando i fratelli Augusto e Umberto Chiuini aprono (in palazzo Biavati) il Garage e la prima scuola guida in città, frequentata dai rampolli delle famiglie più facoltose e dai soldati in partenza per la Grande Guerra.

Una diegesi che si sviluppa attraverso le sedi dell’Azienda, al palazzo del Vescovado, in Piazza IV Novembre, in via Francesco Innamorati, a Ellera con le concessionarie Ferrari-Maserati, e oggi Ducati.

Un libro che rivela spigolature inedite dai primordi dell’automobile fino alla contemporaneità. Raccontando il modo in cui s’intrecciano le vicende storico-sociali della città con la vicenda della famiglia De Poi. E, nello specifico, con la vita e le opere di Francesco De Poi, cui il libro è dedicato.

Ne hanno discusso con l’autore Anna Maria Alfieri, presidente della CDP, coi figli Angelo e Filippo De Poi, che ne sono gli attuali amministratori delegati.

Della partita anche un esperto come Ruggero Campi, presidente ACI Perugia. International Guest Star: Guido Giovannelli Head of Europe, Africa and Middle East della Maserati.

Una conversazione avvincente, tale da coinvolgere e appassionare il pubblico di amici e dipendenti che affollava lo splendido teatro di fine Ottocento.