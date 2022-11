“L’angelo e la mosca” al Teatro Subasio di Spello, una conferenza spettacolo sulla mistica spiegata con la recitazione

È noto che le parabole sono da sempre state utilizzate per diffondere insegnamenti profondi ed è proprio questo l'intento di Massimiliano Civica, che il 25 novembre, alle ore 21:15, porterà in scena al Teatro Subasio di Spello “L’angelo e la mosca – Commenti sul teatro di grandi Mistici” (una produzione Teatro Metastasio di Prato). Giocare per parlare del teatro attraverso la mistica e parlare della mistica attraverso il teatro, consentirà all'attore-autore di svelare insegnamenti profondi in modo divertente.

L'appuntamento è parte del calendario de “La Bella Stagione” al Teatro Subasio di Spello.

In questa lezione-spettacolo, Civica racconta aneddoti del mondo del teatro, del cinema e dei suoi protagonisti, ma racconta anche storie, facezie e buffi indovinelli.

I racconti del Baal Shem Tov e dei Rebbe dello Chassidismo, le storie dei Sufi e le poesie di Jalal al-Din Rumi, gli indovinelli dello Zen e le parabole di Jesù nei Vangeli Apocrifi serviranno per provare ad illustrare e spiegare aspetti, comportamenti e situazioni del mondo del Teatro e dei suoi protagonisti.