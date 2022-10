L'Almanacco di Barbanera festeggia il il 260° compleanno a Eurochocolate con la presentazione in anteprima nazionale

Prezzo non disponibile

Quando si parla di cioccolato, sia parla anche di tradizione dei saperi e dei piaceri, caratteristiche salienti dell'Almanacco di Barbanera. Questo infatti sarà presente a Eurochocolate a partire dal 14 ottobre con la presentazione in anteprima nazionale dell'Almanacco e del Calendario lunario 2023, a una settimana dall'uscita in tutte le edicole e nelle librerie italiane, e con la preparazione live di una ricetta della tradizione al cioccolato "per un anno di felicità e dolcezza". Inoltre, tutti i giorni fino al 23 ottobre i visitatori della kermesse dedicata al cioccolato potranno esplorare (padiglione n.9) un inedito e divertente percorso a cubi che nelle aree “AstroGologia” e “ChocoKomandamenti”, tra astrologia e saggezza popolare, proporrà consigli, previsioni e proverbi illustrati, tratti dall’Almanacco e dal Calendario più famosi e longevi d’Italia, pubblicati ininterrottamente dal 1762 e riconosciuti “Memoria del Mondo” dall’UNESCO.

E’ così che Barbanera ha scelto di festeggiare il suo 260esimo compleanno. Nel tempio del cioccolato allestito a Umbriafiere di Bastia Umbra, (Pg). E per l’occasione è stata anche creata una linea speciale delle edizioni Barbanera - l’Almanacco 2023, il Calendario lunario, l’Oroscopo e il Piccolo Barbanera - in tiratura limitata da collezione. Il filo conduttore naturalmente è sempre il “cibo degli dei”: basti pensare che la copertina dell’Almanacco è stata realizzata con carta speciale della cartiera di Cordenons, prodotta utilizzando i residui di lavorazione dolciaria dei semi di cacao.

Il primo appuntamento è il 14 ottobre alle ore 17 (padiglione n. 7) con la presentazione delle edizioni 2023 a cura di Luca Baldini, amministratore delegato dell’Editoriale Campi, la storica casa editrice delle edizioni a marchio Barbanera, e Raffaella Sforza, responsabile della Fondazione Barbanera 1762, custode della più ricca collezione di lunari e almanacchi al mondo con oltre 50.000 volumi e documenti, 12.000 almanacchi e lunari. A seguire il cooking show “La ricetta per un anno di felicità!”, una prelibatezza al cioccolato preparata, secondo la tradizione umbra e folignate, dalla cuoca Sara Papazzoni. www.barbanera.it