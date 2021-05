La house music incontra il patrimonio culturale, Joe T Vannelli in diretta streaming dalla Torre degli Sciri

Joe T Vannelli farà “ballare” la Torre degli Sciri. Fa tappa a Perugia il suo tour live che unisce la sua musica house alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico d’Italia. Il celebre dj e producer da oltre un anno propone questo format che viene poi diffusio on line dalla sua pagina Facebook, dalla prima diretta, a Milano in pieno lockdown dal tetto di casa sua e proseguendo poi in tutta Italia, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale, di settimana in settimana fa registrare numeri da capogiro con oltre 12 milioni di visualizzazioni.

Domenica 16 maggio, dalle 18.30, tocca a Perugia e alla sua torre di 46 metri. Per seguire la diretta, https://www.facebook.com/joetvannelliofficial