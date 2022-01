Al via gli itinerari d'autore della stagione Tourné, ad Assisi arriva Massimo Ranieri

Prende il via la seconda parte della stagione Tourné 2021/2022, promossa da AUCMA e MEA Concerti, che a gennaio toccherà le città di Assisi, Perugia e Gualdo Tadino.

Venerdì 14 gennaio alle 21.00 al Teatro Lyrick di Assisi arriva il nuovo allestimento di "Sogno o son desto... in viaggio", uno degli spettacoli di maggior successo dell'artista napoletano Massimo Ranieri, scritto dallo stesso e da Gualtiero Peirce.

Sul palco - Protagonista non è il coraggio dei vincitori e degli eroi, ma l'eroismo degli ultimi e dei sognatori. Come gli uomini e le donne cantati dalla musica di Raffaele Viviani e di Pino Daniele; oppure dal teatro di Eduardo De Filippo e Nino Taranto. Canzoni e monologhi intrecciano un racconto che tocca le corde della solidarietà, dell'umorismo, della pietà e dell'ironia. In questo viaggio-recital attraverso il coraggio, Ranieri attraversa il repertorio della grande canzone napoletana e interpreta anche brani dei più celebri cantautori italiani e internazionali: da Fabrizio De Andrè a Francesco Guccini, da Charles Aznavour a Violeta Parra. E non manca, infine, un autentico "colpo di teatro".

Sabato 15 gennaio alla Sala dei Notari di Perugia (ore 21.00) e domenica 16 gennaio al Teatro Talia di Gualdo Tadino (ore 21.00) doppio appuntamento per Roberto Mercadini e "La più strana delle meraviglie", monologo da e su Shakespeare.

“Ma questa è la più strana delle meraviglie, dice Orazio ad Amleto, dopo aver visto il fantasma del re – asserisce Mercadini parlando dello spettacolo - Ecco, sono più o meno le parole che mi vengono alle labbra certe volte quando penso a William Shakespeare. Ai vertici incredibili della sua arte (incredibilmente alti e incredibilmente numerosi). Allora provo a raccontarvi lui, il suo tempo, il suo teatro, lo stupore e lo sgomento che io sento di fronte a questo titano. Ci provo usando le stesse parole che lui fa pronunciare ai suoi stupefatti e sgomenti personaggi. Vale a dire, vi parlo di Shakespeare con le frasi che lui ha usato per parlare di tutti noi. Quelle frasi che sembrano già dire ogni cosa. E di fronte alle quali si pensa, a volte, “il resto è silenzio” (che, per l’appunto, è un’altra frase di Shakespeare)”.