Italian International Balloon Grand Prix, la magia delle mongolfiere torna a Todi e Gualdo Cattaneo

Sono 75 gli equipaggi, in rappresentanza di 22 Nazioni, iscritti all'Italian International Balloon Grand Prix, che colorerà i cieli dell'Umbria dal 28 luglio al 6 agosto. Dieci giorni di spettacolo unico, con le aree di decollo confermate nei comuni di Gualdo Cattaneo e Todi. La manifestazione, alla sua 37esima edizione, è promossa quest'anno dall'Aero Club di Foligno, che si avvarrà della direzione di Ralph Shaw, l'italo-inglese ideatore dell'evento che richiama ogni anno migliaia di appassionati. Le foto e i video delle mongolfiere in volo sui borghi e sulle campagne della regione sono ormai un must dell'estate umbra, con una grande ricaduta in termini di promozione turistica, grazie anche all'attenzione che stampa e tv, a livello nazionale e internazionale, riservano a quella che è anche una singolare competizione tra equipaggi provenienti da diversi continenti. Si tratta del principale appuntamento mongolfieristico italiano, per storia e per numero di partecipanti. La sua cadenza annuale lo porta nel 2023 a "scontrarsi" con il raduno biennale di Chambley, nella Lorena francese, ma la presenza resta alta e qualificata, con ogni aerostato accompagnato da un proprio team composto da decine di persone che soggiorneranno in Umbria per periodi in genere più lunghi dei dieci giorni dell' Italian International Balloon Gran Prix.

Oltre ai patrocini istituzionali, l'iniziativa gode della prestigiosa sponsorizzazione di Enel.