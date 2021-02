IID, Istituto Italiano di Design apre le porte con l'Open Day online

Non sarà la pandemia a fermare la cultura e la creatività, questo è quello che pensano i fondatori dell'Istituto Italiano Design ("IID" - www.istitutoitalianodesign.it), che ha aperto le iscrizioni per l’a.a. 2021/22.

Ilil 3 febbraio, alle ore 15.00 è prevista una giornata di Open day, rigorosamente in via telematica.

La storia e l'orientamento di IID

L'IID ha sede in Palazzo Ranieri nel centro storico di Perugia e una filiale a Shanghai. Propone dal 1999 una formazione artistica post-diploma all’avanguardia, ricca di progetti accademici intrapresi con una ben strutturata rete di partner nazionali ed internazionali. Le sue linee guida sono orientate su progetti reali con aziende partner, team work tra i corsi e all'insegna della sostenibilità.

IID stesso è inserito nella TOP 10 NAZIONALE (seguendo l’Alma Mater UniBo, al I posto) della classifica mondiale di Londra del Times Higher Education (ed. 2020) e nel top 25% mondiale su quasi mille università.

L'orgoglio dell'amministrazione locale

Oltre al sindaco Romizi, nche "L’Amministrazione Comunale si congratula con IID per il prestigioso riconoscimento avuto dal THE, classifica globale per l'impatto delle università sul tessuto sociale e sviluppo sostenibile che ogni anno classifica oltre duemila istituzioni nel mondo in quasi cento paesi, analizzando un milione di dati, per conferire il riconoscimento all'istituzione umbra. Il Comune ha appreso con orgoglio che tale riconoscimento è stato possibile anche grazie alla collaborazione con le istituzioni, per aver contribuito alla riqualificazione urbana ed allo sviluppo sostenibile della città con progetti come Binario5, Officine Fratti, Biblioteche Comunali e Nuovo Mercato Coperto - solo alcuni esempi di cooperazione della cultura urbana, che proiettano Perugia ad essere sempre di più una smart city!”

L'offerta formativa di IID

Tre gli indirizzi del Corso di Studi Trienale in Design: Design del Prodotto e degli Ambienti (Interior Design), Design della Moda (Fashion Design) e Design della Comunicazione Grafica e Multimediale (Communication Design).

Per accedere all’OpenDay mandare un WhatsApp a: +39 075 5734647 oppure un’email a direzione@istitutoitalianodesign.it