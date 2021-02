Istituto Italiano Design IID chiama, i professionisti internazionali rispondono

Continua la serie di incontri on line con alcuni personaggi top del mondo del design internazionale aperti agli studenti e non solo

Una chiamata per i professionisti del mondo del design arriva dal IID, Istituto Italiano Design, con sede a Perugia e dal 2018 anche a Shanghai.

L'Istituto, che conta una forte reputazione internazionale, propone infatti una serie di incontri on line con i grandi del settore per condividere storie di ispirazione per i propri studenti e non solo.

L'iniziativa era partità già dal maggio 2020, ospitando una serie di interviste con personalità di spessore quali Riccardo Mascambruno (Head of Sales Dior Parfum), Alessia Ventura (Wholesale Area Manager CELINE) e addirittura da Seattle – USA Yannis Paniaras (Design Manager per Microsoft). Per il nuovo anno accademico si è iniziato già lo scorso 19 dicembre ospitando Ilaria Vitali, Fashion Designer per la nota casa di moda Trussardi.

Gli incontri, completamente gratuiti, continuano in diretta sul canale Facebook “Istituto Italiano Design”. Lo scorso venerdì 12 febbraio IID ha ascoltato l’esperienza professionale e personale di Arianna Vinti, Business Developer per FATOR e precedentemente Manager per multinazionali del lusso, da MaxMara al gruppo LVMH, specializzata nel mercato asiatico.

Per seguire i prossimi incotri non bisognerà far altro che collegarsi alla pagina web dell'Istituto.