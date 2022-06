Isola del Libro Trasimeno, presentato il ricco programma con oltre trenta eventi tra presentazioni, mostre, concerti e teatro

Il tema "passato-futuro" sarà il filo rosso della decima edizione della rassegna culturale Isola del libro Trasimeno, che vuole offrire a cittadini e turisti oltre trenta diversi appuntamenti nel corso di tutta l’estate e anche oltre.

Café letterari e presentazioni di libri, ma anche concerti, mostre, spettacoli teatrali ed escursioni. Questo prevede il ricco programma della rassegna, presentato a Perugia dal presidente e ideatore della manifestazione Italo Marri, dal direttore artistico Antonio Carlo Ponti, da Fausto Cardella, presidente della giuria del premio correlato ‘Raccontami l’Umbria con un libro’, e da Paola Agabiti, assessore al turismo e alla cultura della Regione Umbria. Presenti all’incontro, tra gli altri, il consigliere regionale Eugenio Rondini, Sandro Pasquali, sindaco di Passignano sul Trasimeno, Francesca Caproni, direttrice del Gal Trasimeno-Orvietano, Alessia Dorillo, presidente di Tsa, e Mauro Marini, responsabile attività operative di Sviluppumbria.

L’Isola del libro 2022, che ha già preso avvio con alcune anteprime nelle scorse settimane, proseguirà fino al 9 ottobre svolgendosi in gran parte nel territorio comunale di Passignano sul Trasimeno, in particolare nel borgo panoramico di Castel Rigone. non mancheranno però alcune puntate a Perugia e a Gioiella di Castiglione del Lago.

“Questo è per noi un compleanno molto importate – ha commentato con soddisfazione Italo Marri –. Non è facile, infatti, raggiungere simili traguardi presentando libri. Ma non vogliamo demordere e proseguiamo nella nostra mission di difendere il libro e promuovere la lettura. Abbiamo quasi raddoppiato il numero di iniziative normalmente in cartellone e anche quest’anno abbiamo grandi nomi e personaggi illustri che affronteranno anche tematiche spinose di attualità e della storia recente, da tangentopoli alla lotta alla mafia fino al problema rifiuti”.

Il programma 2022

Si inizia sabato 25 giugno, alle 18, con la presentazione in piazza Garibaldi, a Passignano, del libro La maxitangente Enimont di Giovanni Landi. Con l’autore dialogherà la docente universitaria Emanuela Costantini. A seguire, domenica 26 alle 18, il Laboratorio teatrale Focus presenta a Castel Rigone ‘Sei personaggi in cerca d’autore’.

La domenica seguente, il 3 luglio alle 18, ci sarà il concerto ‘Quartetto d’archi’ proposto da Umbria Ensamble nel suggestivo scenario della Cantina Poggio Santa Maria, a Gioiella di Castiglione del Lago. Seguiranno degustazione e cena. Dopo una lunga pausa si riparte il 23 luglio con una serie di eventi nei fine settimana.

“Faremo anche due café letterari a Perugia – segnala Marri –, il 24 luglio al Museo archeologico nazionale dell’Umbria con il noto archeologo ed egittologo Zahi Hawass e il regista Brando Quilici, e il primo ottobre al Barton Park con il giornalista televisivo Roberto Giacobbo”.

Sempre alla cantina Poggio Santa Maria, il 31 luglio, il magistrato Stefano Amore proporrà una lectio magistralis dal titolo ‘Il vino, elemento culturale nella civiltà’. Nel corso della rassegna interverranno, tra gli altri, il giornalista Guido Barlozzetti, il procuratore Guido Rispoli, l’ex procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati, il cardinale Gualtiero Bassetti, il generale dei carabinieri Giuseppe Governale, il giornalista Antonio Caprarica e il giornalista Giovanni Fasanella.

Tra gli eventi collaterali, la Rocca medievale di Passignano ospiterà nel mese di agosto la mostra ‘La scultura’ di Andrea Roggi e a settembre la mostra fotografica ‘Un po’ più a sud’ di Pietro Del Re. Dal 12 al 14 agosto, sempre a Passignano, in programma infine tre giornate dedicate alle letture per bambini in piazza.