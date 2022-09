Isola del Libro Trasimeno, incontro con l'autrice Tea Ranno a Castel Rigone

Appuntamento culturale nel weekend con la decima edizione della rassegna letteraria Isola del libro Trasimeno. A Castel Rigone nella Terrazza del teatro, sabato 24 settembre la scrittrice Tea Ranno presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo ‘Gioia mia’, edito da Mondadori. In questo suo libro, l’autrice di origina siracusana torna nella sua Sicilia, ambientandovi la vicenda di Luisa Russo e il suo desiderio di investire e trasformare in un castello, anzi in “una castidda”, la masseria che le ha regalato il marito, nonostante le pressioni mafiose di uno speculatore edilizio e lo stato di coma in cui cade dopo il suo ennesimo colpo basso. “Tea Ranno – è scritto nella descrizione del romanzo – ci regala un altro viaggio, pieno di saliscendi impetuosi e approdi inaspettati, nella sua, ormai celebre, terra d’amurusanza, quel posto meraviglioso e assolato in cui le pietre perse si trasformano in castelli, i ricordi si riparano con ago, filo e gentilezza, e le amicizie femminili salvano la vita”. Dialogherà con l’autrice il giornalista e scrittore Alvaro Fiorucci.

Rinviato a data da destinarsi, invece, l’appuntamento con la giornalista medico-scientifica Lorella Bertoglio e con il medico infettivologo Massimo Galli previsto inizialmente per domenica 25 settembre.