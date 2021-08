Isola del Libro Trasimeno, il programma dei caffè letterari sulle rive del Lago

Ha preso il via il 12 agosto la nona edizione di Isola del libro Trasimeno, la manifestazione che vuole celebrare e difendere il libro di carta, ideata da Italo Marri, con la direzione artistica di Antonio Carlo Ponti, in programma fino al 26 settembre tra Passignano sul Trasimeno, Castel Rigone, Città della Pieve e Cortona.

Nella giornata di venerdì, a Passignano, al May Fair Bar in piazza Garibaldi, alle 18, si terrà l’incontro con Salvatore Lordi, autore del libro ‘Anni bui’, che racconta storie sconosciute di uomini in divisa ammazzati dal terrorismo dal 1956 al 1980. Il cafè letterario sarà condotto dal direttore del Nuovo Corriere nazionale, Giuseppe Castellini. Infine, sabato, ancora alle 18 al May Fair Bar, chiuderà il primo weekend di cafè letterari un nuovo incontro in cui si discuterà di ‘Poesia oggi: letargo o risveglio?’, che sarà moderato da Antonio Carlo Ponti, giornalista e scrittore, e Gianluca Prosperi, giornalista e critico letterario.

Saranno presenti gli autori Stella Carnevali (con ‘Chiusi fuori’); Luisella Cassetta Giustinelli (con ‘Lou Salomé. Segreti e misteri’); Ombretta Ciurnelli (con ‘Gì e Nì’); Lucia Della Valle (con ‘L´Elisir: 171 haiku’); Marina Palazzetti (con ‘Del Comporre gentile’) e Michelangelo Pascale (con ‘Angeli in galleria’).