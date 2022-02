INVIATO CITTADINO Memorie di Shoah fra musica, cultura e letteratura... per non dimenticare

Memorie di Shoah, fra musica, cultura e letteratura… per non dimenticare. Evento pacifista alla Scuola Diocesana di Musica Sacra Girolamo Frescobaldi di corso Cavour, voluto dal direttore artistico Guido Arbonelli che ha convocato l’Inviato Cittadino per tirare le fila di una serie di interventi di rango.

Cominciando dalla relazione di Marco Terzetti, Presidente ANEI Perugia (Associazione nazionale. ex-Internati Militari nei lager nazisti), iscritta all’Albo d’Oro Città di Perugia il 20 giugno 1994. Terzetti ha illustrato, adiuvato da una efficace slide, il proprio volume “Lettere da un giovane militare 1942-1945”, in cui rievoca la vita e le opere del padre Bruno, catturato il 9 settembre 1943 dalle truppe tedesche e deportato in vari campi della Polonia e infine in quello di Wietzendorf (Germania). Alla sua memoria il Comune di Perugia ha intitolato una strada nel mese di luglio 2017.

È stata poi la volta dell’antropologa Maria Luciana Buseghin, Presidente Associazione Italia Israele Perugia, che ha relazionato sul tema “L’importanza della memoria della Shoah”. La Buseghin ha distinto fra i termini; Olocausto (sacrificio rituale, specialmente in uso in àmbito culturale tedesco e britannico) e Shoà (desolazione, catastrofe, disastro) entrato nel lessico abituale dal 1940.

Essendo poi subentrato il recente Genocidio nel senso di distruzione programmata di un gruppo etnico e religioso. Ha poi spiegato la data del 27 gennaio come Giornata della memoria coincidente con la liberazione, da parte delle truppe sovietiche, del campo di Auschwitz. Ma ben altre potrebbero essere le date nelle quali far cadere la suddetta celebrazione. Ha parlato di memoria come “ricordo attivo” elogiando le iniziative intraprese dal Comune di Perugia, segnatamente nella persona dell’Assessore alla Cultura Leonardo Varasano di cui ha sottolineato la sensibilità in materia.

Intermezzi musicali di Castelnuovo Tedesco, Vittorio Rieti, Ofer Ben Amots, autori segnati dalla sofferenza della guerra. Brani eseguiti da Alessio Pedini (pianoforte), Giovanni Tanzarella, Nadia Benedetti, Guido Arbonelli (clarinetti). Particolare successo è stato riscosso dal “Valzer della sposa”, composto dal M° Guido Arbonelli cui spetta la soddisfazione di aver visto l’Auditorium Marianum stipato di tanta gente interessata e partecipe. Segno del fatto che l’esortazione della Buseghin ha già fatto breccia nei cuori e nelle menti di tanti perugini.