INVIATO CITTADINO L’Agimus propone alla Stranieri due straordinarie ventenni, sicure promesse del pianoforte

L’Agimus propone alla Stranieri due straordinarie ventenni, sicure promesse del pianoforte. Si chiamano Maria Caterina Acerbi e Giulia Grilli. Si sono cimentate in un repertorio di grande appeal e notevole difficoltà.

Maria Caterina, cesenate, oltre che musicista, è anche appassionata di ginnastica artistica. È venuta fra i travertini della Vetusta per il conseguimento del Diploma di secondo livello. Ha già all’attivo esibizioni significative come quella alla VII edizione di Piano City Milano. Ha proposto le variazioni Kv 460 di Mozart, Barcarolle op. 60 di Chopin e Fantasia op. 28 di Mendelssohn.

Giulia è perugina, formata al liceo musicale Mariotti e al Briccialdi.

Ora al conservatorio Morlacchi, ha già partecipato a diverse Masterclass e si è esibita con successo anche a Venezia. Ha suonato Scherzo n.1 op. 20 di Chopin e Ballata n.2 di Lizst (a memoria).

Il comune Maestro Luigi Tanganelli le ha formate in modo accurato e brillante. Verrebbe da dire “affettuoso”, per la toccante diligenza con cui ha fatto da voltapagine a Maria Caterina. È stato bello. Perché questo deve fare un maestro. Che è “magis ter”, ossia tre volte più grande. Ma si fa piccolo… per lasciare spazio alle sue “creature”.