INVIATO CITTADINO Anche a Perugia si celebra l’OktoberFest: evento al Circolo del Tempobono

Non solo Monaco di Baviera, anche a Perugia si celebra l’OktoberFest, ad esempio al Circolo del Tempobono. È ormai tradizione vigente da qualche anno, tra birra e cibi tipici, come la “majalata”, ossia la Festa per la celebrazione dell’onesto suino, invitato a tavola come… vittima sacrificale.

Il presidente Enzo Garghella (in foto con alcuni collaboratori) non ha voluto mancare l’appuntamento con la birra… anche se al Tempobono si marcia a vino.

Naturalmente, anche le pietanze si sono richiamate a quelle della patria di Goethe. Dunque, in tavola è stato servito lo stinco, insieme ai wurstel e a frutta di stagione.

Prese tutte le precauzioni, adottate le misure vigenti in tempo di pandemia, la serata si è svolta tra amicizia e convivialità, come è d’uso nelle Associazioni che restano la parte più vitale della Vetusta.