Insieme Miniera, il progetto fotografico di Serafino Amato tra mostra e "documentario"

Domenica 11 giugno, a partire dalle 15.30, è in programma “Insieme Miniera”, progetto fotografico di Serafino Amato, in collaborazione con l’associazione Amici delle Miniere. Il progetto nasce dalla volontà di avvicinare il Museo delle Miniere alla città e l’appuntamento di domenica sarà il punto di partenza ideale durante la quale l’associazione “Amici delle Miniere”, che gestisce il Museo, organizzerà un pic-nic aperto alla cittadinanza.

Nella stessa occasione, il fotografo Serafino Amato, attivo da anni nel territorio di Spoleto, realizzerà una serie di scatti che documenteranno l’iniziativa: l’idea è quella di mostrare il potenziale del luogo, la sua capacità di attrarre e caratterizzarsi come spazio d’incontro e aggregazione.

Successivamente, una delle immagini scattate durante la giornata sarà stampata in diverse copie e poi allestita in alcuni degli spazi dedicati alle affissioni che si trovano in città: una specie di mostra diffusa, che intende accendere una luce su un luogo chiave della memoria spoletina, da preservare e, al tempo stesso, rilanciare nel presente.

Il progetto rientra tra le iniziative della programmazione estiva della rete dei musei comunali di Spoleto, presentata lunedì 5 giugno dal direttore Saverio Verini.?