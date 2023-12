L'albero della solidarietà per i bambini malati di cancro

L’artigianato e il design umbro si fanno portatori di solidarietà per la prima edizione dell’iniziativa “Il Piccolo Albero”, un’esposizione di alberi di Natale realizzati a mano da diversi artigiani.

La vendita di questi oggetti simbolo delle festività natalizie andrà in beneficenza a favore dell'Associazione Giacomo Sintini, che devolverà il ricavato per l'acquisto di doni per i bambini e i ragazzi in cura presso il reparto di onco-ematologia pediatrica dell'Ospedale di Perugia.

L'iniziativa si è tenuta allo Spazio Cec nel cuore del centro storico di Perugia, durante il fine settimana appena passato.

Insieme agli artisti Graziella Bennati, Alessandro Fagioli, Michelangelo Nicolini e Cinzia Verni, che hanno sapientemente creato gli oggetti artigianali, anche Carlo Timio, event manager e direttore della rivista Riflesso e Daniele Buschi di mix designer.

Ha partecipato l'assessore comunale Clara Pastorelli che ha esaltato l'importanza di questa iniziativa che mette “in luce l'eccellenza del nostro territorio a livello artigianale in questa bella zona di Perugia, Porta Eburnea, che grazie anche a questo spazio e agli eventi culturali che vengono organizzati ha riacquistato valore e visibilità”.