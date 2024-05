Infiorate di Spello, presentata l’edizione 2024: “Un momento di condivisione che lega la tradizione all’innovazione”

Spello si prepara per un esplosione di colore con la nuova edizione delle Infiorate del Corpus Domini che si svolgeranno l’1 e il 2 giugno. Un omaggio vivente all’arte e alla tradizione attraverso vie che si trasformano in un mosaico di petali colorati.

Il 2024 segna un momento speciale, poiché coincide con il 250° anniversario della Guardia di Finanza, che parteciperà attivamente creando un’infiorata che rappresenta il proprio stemma araldico.

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante la presentazione della nuova edizione a palazzo Donini, ha spiegato: “Il ricco programma appaga in pieno le aspettative di tutti e promuove una partecipazione attiva, che vuole essere anche il fulcro di un settore così importante per noi come il turismo. Agli organizzatori e a tutti coloro che a vario titolo si adoperano per questa manifestazione, va un plauso per la loro tenacia e bravura anche nel riuscire a rendere attuale l’evento senza perderne però le radici” e ancora: “Si tratta di un patrimonio dell’Umbria, un’eccellenza che contribuisce alla promozione del nostro magnifico territorio”.

Il programma delle Infiorate inizia con eventi preliminari già dal 24 maggio, culminando nel weekend di giugno, quando artisti e volontari lavoreranno insieme per creare capolavori sulle strade quasi fossero tele bianche.

Ci saranno corsi di cucina floreale con degustazione insieme allo chef Roberto Sebastianelli, artisti di strada e spettacoli itineranti. Come sempre mostre, ristoranti ed esercizi commerciali aperti fino all’alba e la possibilità, per turisti e visitatori, di contribuire alla realizzazione delle meravigliose opere floreali insieme ai maestri infioratori.

Il presidente dell’Associazione degli infioratori Giuliano Torti ha sottolineato: “La manifestazione non è soltanto una forma artistica ma un’espressione religiosa che nel tempo ha mantenuto la sua centralità per noi infioratori e che crea un momento di condivisione che lega la tradizione all’innovazione, le vecchie e le nuove generazioni” ha concluso Torti.



Programma

- VENERDÌ 24 MAGGIO 2024

Ore 10.00, Museo delle Infiorate – Piazza della Repubblica

Apertura Museo delle Infiorate



Ore 16.30, Sala dell’Editto – Palazzo Comunale di Spello

Cerimonia di “investitura” del gruppo di infioratori Studenti in fiore (Scuola Secondaria di I grado) e Accademia dei Boccioli (Scuola dell’Infanzia). Consegna delle maglie ufficiali e delle tessere socio



- SABATO 25 MAGGIO 2024

Dalle ore 10.00 fino a tarda notte, Museo delle Infiorate – Piazza della Repubblica

Apertura del Museo delle Infiorate

Ore 21.00, Piazza della Repubblica

M’Ama Non M’Ama: i vari gruppi di infioratori si incontrano per la capatura dei fiori nella pubblica piazza. A far da cornice Musica dal vivo con Dj DAVE e birra offerta dal birrificio Fratelli Perugini.

- DOMENICA 26 MAGGIO 2024

Ore 10.00, Museo delle Infiorate – Piazza della Repubblica

Apertura Museo delle Infiorate

Dalle ore 10.00, Palazzo Comunale di Spello

Inaugurazione Mostra Fotografica Storica a cura del Circolo Cinefoto Amatori Hispellum



- GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2024

Ore18.00, Chiesa S. Ventura

Santa Messa degli Infioratori

- VENERDÌ 31 MAGGIO 2024

Ore 10.00, Scuola dell’Infanzia Viale Poeta

Accademia dei Boccioli

I bambini della Scuola dell’Infanzia Viale Poeta dell’I.C. G. Ferraris Spello realizzeranno un’infiorata.

Ore 10.00, Museo delle Infiorate – Piazza della Repubblica

Apertura Museo delle Infiorate

Ore 10.30, Museo delle Infiorate – Piazza della Repubblica

Lectio Magistralis. I ragazzi della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. G Ferraris di Spello illustrano ai turisti come si realizza un’infiorata. Spiegazioni in italiano, inglese e francese.

Ore 22.30, per le vie di Spello

Kick Off! Montaggio delle tensostrutture per la realizzazione delle infiorate, tra musica e locali aperti.



- SABATO 1 GIUGNO 2024

Ore 10.00, giardini pubblici

Inaugurazione della XVI mostra di florovivaismo e artigianato “Spello in Fiore”

Orario no stop fino alle 18 di domenica 2 giugno

Ore 10.30, Centro Piazzale Sant’Andrea

A scuola di cucina floreale con lo chef Roberto Sebastianelli

Aperitivi e antipasti con i fiori e degustazione. Info e prenotazioni: Tel 3475891806

Ore 11.00, Centro storico

Spettacoli itineranti…aspettando la notte dei fiori

Spettacoli itineranti con artisti di strada che faranno tappa presso la Cappella Tega, Palazzo comunale, Chiesa di San Martino e il teatro comunale Subasio.

In collaborazione con Fontemaggiore, Centro di produzione teatrale

Ore 11.00, Palazzo Comunale

Inaugurazione Mostra di Bonsai a cura del Club Amici del Bonsai, Foligno

Mostra aperta fino alle 24.00

Ore 15.00, Palazzo Comunale

Dimostrazioni di tecniche Bonsai teoriche e pratiche. A cura del Club Amici del Bonsai, Foligno

Ore 17.00, Centro piazzale Sant’Andrea

A scuola di cucina floreale con lo chef Roberto Sebastianelli

Primi piatti con i fiori e degustazione

Info e prenotazioni: Tel. 3475891806

Ore 19.00 Centro Storico

Disegnatori all’opera. Inizio dei lavori di realizzazione delle opere sul selciato delle strade

Dalle ore 21.00, Centro Storico

PROSEGUE LA NOTTE DEI FIORI … MUSICA, MOSTRE, MUSEI, NEGOZI E BAR APERTI TUTTA LA NOTTE



- DOMENICA 2 GIUGNO 2024

Ore 08.00

Termine dei Quadri e dei Tappeti floreali. Inizio delle selezioni della giuria

Ore 08.00, Piazza della Repubblica

Annullo filatelico “Infiorate di Spello 2024”

A cura di Poste Italiane, cartolina realizzata dal Maestro Elvio Marchionni

Ore 08.00-18.00, Palazzo Comunale

Mostra di Bonsai A cura del Club Amici del Bonsai, Foligno

Ore 10.00, Palazzo Comunale

Dimostrazioni di tecniche Bonsai teoriche e pratiche. A cura del Club Amici del Bonsai, Foligno

Ore 10.00, Chiesa S. Lorenzo

Celebrazione della Santa Messa

Ore 11.00, Uscita dalla Chiesa S. Lorenzo

Solenne processione del Corpus Domini

Ore 16.30, Parcheggio Cortile Sant’Andrea

Musica dal vivo… Aspettando la premiazione con il duo musicale “L’ombra del Blasco”

Ore 18.00, Parcheggio Cortile Sant’Andrea

Premiazione 61° Concorso Infiorate 2024