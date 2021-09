Un viaggio catartico attraverso l'Inferno dantesco: domenica al Teatro romano di Spoleto con Riccardo Leonelli

Oorganizzato in partnership con il Menotti Art Festival Spoleto, andrà in scena domenica 12 settembre, alle ore 18, al Teatro romano “Dante in Spoletium. Inferno” evento teatrale di e con Riccardo Leonelli.

Oltre al regista e interprete ternano saranno in scena Stefano de Majo e Damiano Angelucci, Cecilia Di Giuli, Germano Rubbi, Emanuela Cordeschi, Ilaria Arcangeli, Sofia Bottino, Camilla Cancellaro, Costanza Gozzi, Agnese Laudizi, Alessandro Pieramati, Lorenzo Quondam, Nicola Vantaggi, Mia Veneziani, Aurora Ziantoni. Coreografie di Romana Sciarretta, costumi Marinella Pericolini, stoffe D&D Tessuti, foto Roberto Bertolle, video Filippo Lupini.

Non si tratta di una lectura Dantis ma di uno spettacolo originale che si dislocherà nell’area del teatro e sarà incentrato su sei canti dell’Inferno: il primo, il secondo, il quinto (Paolo e Francesca), il ventiseiesimo (Ulisse), il trentatreesimo (Ugolino) e il finale, trentaquattresimo, con l’incontro con Lucifero descritto come un’orrida, pelosa, creatura dotata di tre facce su una sola testa e tre paia d’ali di pipistrello. Viene proposto, come spiega il regista Riccardo Leonelli, “un viaggio catartico, di redenzione, un attraversamento del male per accedere alla vita con uno sguardo diverso”.