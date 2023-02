Genitori all'asilo per parlare con un'ostetrica del viaggio della gravidanza tra aspettative, dubbi e gioia

“Dalla pancia che cresce alle braccia, il viaggio della gravidanza oggi… gioia, dubbi, ansie ed aspettative”.

Polis cooperativa sociale, Rete Lilliput e la scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti di Tavernelle”, propongono un incontro interattivo aperto alle famiglie del territorio, condotto dall’ostetrica Beatrice Tiberi per parlare di tutto ciò che riguarda la gravidanza e la crescita dei figli. Appuntamento mercoledì primo marzo presso l’asilo nido intercomunale “Piccole Impronte” di Tavernelle alle ore 17.

“Questo incontro nasce dalla convinzione profonda che l'attesa di un bambino sia un momento estremamente importante e delicato e che oggi più che mai in una società sempre più connessa e veloce il tempo dell'attesa debba essere un'occasione per rallentare, per fermarsi, per riflettere sui grandi cambiamenti, sui nuovi equilibri e bisogni che nascono dove nasce una nuova famiglia – sostiene l’ostetrica Tiberi - Uno spazio di ascolto e confronto, di buona informazione e di condivisione che spero possano essere uno spunto di riflessione sull'importanza della centralità della famiglia nella nostra società”.

Secondo Robert Bonini, coordinatore pedagogico Rete Lilliput dell’asilo nido intercomunale “Piccole Impronte”, “La Tana degli Orsetti” e della scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti”, “l’evento rientra nella ferma convinzione che ogni servizio 0-6 può e debba essere uno spazio in cui poter supportare una genitorialità consapevole, con la preziosa collaborazione di professionisti dell’infanzia, anche prima della nascita di un bambino. In questo senso la conduzione di una tavola rotonda interattiva ad hoc, con la conduzione della dottoressa Tiberi che ringrazio, può essere un importante momento di confronto e di condivisione su ansie, paure e aspettative che ogni lieto evento porta con sé”.

Per info e adesioni chiamare il numero 335 704 6658 o inviare una mail a rbonini@polisociale.it.