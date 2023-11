Perugia commemora il maestro Franco Venanti nel giorno del suo compleanno

Prezzo non disponibile

Sarà dedicato alla memoria del maestro Franco Venanti, il secondo incontro del nuovo ciclo di conferenze nel complesso monumentale di Santa Giuliana di Perugia.

A volere questa iniziativa sono stati i familiari, gli amici e i tanti estimatori che Venanti ha avuto in oltre 70 anni di carriera. La richiesta è stata subito accolta dal Comando della Scuola di Lingue dell’Esercito, che già aveva ospitato il Maestro in occasione del primo incontro della passata stagione. Proprio in questi giorni avrebbe compiuto 93 anni.

Interverranno la moglie Zaira ed i figli Barbara e Luca, i sindaci e assessori alla Cultura dei Comuni di Perugia e Deruta, dove il maestro aveva organizzato l’ultima sua mostra, con largo consenso di pubblico e di critica. Interverranno Marco Ferrazzoli giornalista e saggista, Francobaldo Chiocci giornalista e scrittore, Andrea Baffoni, critico d’arte, e Mario Amico dell’Associazione culturale “L. Bonazzi”. Modereranno l’incontro i giornalisti Mario Mariano e Paola Costantini. Sarà l’occasione anche per salutare il nuovo Comandante della Scuola Gen. Pietro Romano, che ha entusiasticamente aderito all’iniziativa.