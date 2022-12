Incontri e dialoghi a Santa Giuliana, il primo con il Maestro Franco Venanti

Venerdì 16 alle ore 17 la Scuola di Lingue Estere dell’Esercito tornerà ad aprire le porte alla città di Perugia. È in programma infatti il primo incontro del format “Incontri e dialoghi a Santa Giuliana“ che per iniziare vedrà la partecipazione del Maestro Franco Venanti. Il programma prevede anche una visita guidata con itinerario definito che metterà in risalto la storia di uno dei monumenti più caratteristici di Perugia. Nel corso dell’incontro, che sarà moderato dai giornalisti Mario Mariano e Claudio Sebastiani, il Maestro Venanti, perugino doc, ripercorre le tappe più importanti di una carriera artistica e culturale lunga settanta anni, con una intensa attività come pittore e scrittore. Recentemente l’artista è stato omaggiato dal sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, con un incontro avvenuto presso il suo studio, in occasione di una visita alla Galleria Nazionale nell’Umbria.