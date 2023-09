“Trasimeno in bici” la mostra che racconta la bellezza del territorio lacustre

Orario non disponibile

Quando Dal 07/09/2023 al 15/09/2023

In via Oberdan, nello spazio espositivo “ex Santa Maria della Misericordia”, durante lo scorso fine settimana è stata inaugurata la mostra fotografica “Trasimeno in bici” a cura di Giordano Cioli e Lorena Passeri, promossa nell’ambito delle attività dell’associazione “Francesco nei sentieri”.

L’assessore allo sport Clara Pastorelli invita i cittadini tutti, in particolare gli appassionati della bicicletta, a visitare questa mostra che “valorizza uno sport nobile e, nel contempo, mostra panorami mozzafiato del nostro territorio, in particolare quello del lago Trasimeno con cui da tempo è attiva una proficua collaborazione”.

Le opere esposte, circa 70, raccontano il territorio del lago ormai da anni diventato tappa fissa del cicloturismo, compreso quello storico, grazie all’impegno dell’associazione “Francesco nei sentieri” con il suo presidente Cesare Galletti ed alla collaborazione dei comuni coinvolti con Perugia capofila.

La mostra sarà visitabile fino al 15 settembre tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.00 con ingresso libero.