In viaggio con il cantastorie, nuovi appuntamenti a Spoleto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 30/07/2023 al 31/08/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Per Accade d'estate a Spoleto, il prossimo appuntamento con In viaggio con il cantastorie è in programma domenica 30 luglio, alle ore 18.30, ai giardini di viale Giacomo Matteotti (Casina dell’Ippocastano) con l’incontro dal titolo “Tutti i bambini sono buoni cotti bene. Fiabe di paura, di fame, di riscatto e d’abbondanza”.

Il 7 agosto, alle ore 21 nell’area parrocchiale di San Giacomo, sarà la volta di “Sant’Antonio de lu purcello e gli animali parlanti. Favole di santi e bestie sagge”, mentre il 17 agosto, alle ore 18.30 al verde attrezzato del circolo ricreativo Auser di Crocemarroggia, Mirko Revoyera racconterà la storia “Il vecchio Malangone. Fiabe e leggende di montagna”.

Gli due appuntamenti in programma per “In viaggio con il cantastorie” si terranno il 24 agosto, alle ore 18, nell’area verde attrezzata di Baiano con “L’Africa è piena di leoni. Viaggio tra le favole da Esopo al Sudafrica”, e il 31 agosto, alle 17, al Prato di Monteluco sul tema “Favole calde favole fredde. Favole da tutto il mondo”.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e sono rivolti ad un pubblico vario. Trattandosi di teatro di narrazione gli incontri possono essere proposti a bambini e bambine dai 5 anni in su.