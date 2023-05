In pista per la solidarietà, torna l'appuntamento con il Bisto Day

Dal 2007, a Magione, solidarietà fa rima con velocità. Perché chi, da quell’anno ormai lontano, scende in pista, in moto, nel “Bisto Day”, sa che il proprio impegno, il piacere di guidare in circuito, si tradurranno in aiuti destinati a chi si trova in difficoltà o affronta la malattia.



E’ questo lo spirito della manifestazione che torna sabato 27 maggio all’Autodromo dell’Umbria, per la quindicesima edizione. In “cabina di regia” ancora l’immancabile gruppo di amici che ha concepito il progetto, sotto la sigla del Racing Team “Affiaskati”, e che lo porta avanti, ricordando l’amico motociclista Fabrizio Bistocchi, detto appunto “Bisto”.



Fabrizio, perugino di Olmo, era un grande appassionato di moto, un eccellente pilota (era arrivato a sfiorare il professionismo, quando la Mondial accarezzò il progetto di tornare alle competizioni), ma anche un motociclista esperto e consapevole. Sulla strada era il più misurato e non mancava di strigliare chi esagerava, prospettandogli i rischi - ma anche l’inutilità - di una condotta imprudente. E fu proprio una strada di casa, a S.Andrea delle Fratte, a tradirlo, a dicembre 2006, quando si apprestava a partire per una classica gita del sabato con gli amici: un incidente banale, nel traffico cittadino, dovuto alla disattenzione di un automobilista, se lo portò via, ad appena 34 anni.



Fu uno shock fortissimo al quale gli amici di Bisto riuscirono a reagire pensando ad una manifestazione da tenersi in suo onore, a scopo benefico. In questi anni i fondi raccolti durante la giornata in pista sono stati destinati all’acquisto di beni sociali (dai guardrail per motociclisti ad attrezzature per disabili), al supporto delle associazioni di volontariato o di reparti medici e di cura. Il ricavato dell’edizione 2023 andrà ad Agadi, Associazione Genitori e Amici dei Disabili, di Pila, e all’associazione “Amici di Ciaps”, creata per ricordare un motociclista ugualmente morto in un incidente, che aveva anche collaborato al Bisto Day.



Ricchissima come sempre la proposta che va incontro a tutte le declinazioni della passione per la moto e coinvolge di fatto l’intero autodromo. Ci saranno dunque le scuole di guida sicura, sarà aperta la pista di motocross e, nella pausa pranzo, sarà proposto l’ormai classico pranzo luculliano. Ma colonna portante saranno naturalmente i turni di prove libere in pista che vedranno gli iscritti divisi in base alle proprie capacità di guida, in modo da garantire gruppi omogenei, a tutto vantaggio della sicurezza e del divertimento. Lo spettacolare giro in “parata” di tutti i motociclisti presenti concluderà la manifestazione.



Si prevede, tra l’altro, la partecipazione di due team che rappresentano altrettante punte di diamante dello sport motociclistico perugino, il Ticio Racing, del gentleman driver magionese Guido Ticini, che da sempre collabora attivamente al Bisto Day, e del Team Trasimeno che partecipa con tre pilotesse al Campionato Europeo femminile.



Per informazioni e prenotazioni, Fabio 347 6711328, “Mazza” 331 6721005.