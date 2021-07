In centro storico arriva il Perugia Art Festival: "Evento unico nel suo genere", il programma

In centro storico arriva il Perugia Art Festival. Appuntamento dal 7 al 10 agosto. L'evento è organizzato dalla Confraternita del Sopramuro, in collaborazione con altre associazioni del centro storico e il patrocinio delle istituzioni locali.

"L’intento -ha spiegato Alessandro Granieri, Priore della Confraternita del Sopramuro- è quello di organizzare un evento unico nel suo genere, che porti l’arte in strada, dalle piazze alle vie, nelle scalette, nei vicoli e balconi. Tanti artisti di vario genere, provenienti da tutta la regione e da altre parti d’Italia, si esibiranno nel corso dei quattro giorni e useranno come palcoscenico il nostro meraviglioso centro storico".

"Sono molto contenta di questa esperienza, che nasce da un nuovo approccio dei commercianti del centro, di cui sono molto orgogliosa. -ha detto in apertura l’assessore al Commercio e Sport del Comune Clara Pastorelli- L’anno scorso è stata posta la prima pietra, con successo, e quest’anno, forti anche di quell’esperienza, le associazioni, i commercianti, i residenti, i Rioni, il mondo dello sport, hanno di nuovo collaborato per far conoscere le bellezze della nostra città. Sono certa -ha aggiunto- che sarà un’esperienza di successo che si ripeterà". Pastorelli ha tenuto a sottolineare le collaborazioni con il mondo dello sport, in particolare con il Moto Club dell’Umbria e con i proprietari di alcuni locali sfitti del centro che sono stati messi a disposizione dell’evento per i laboratori d’arte, dando un esempio di fattiva sinergia a favore della città.

Lo spirito nuovo di collaborazione che anima il Perugia Art Festival è stato sottolineato anche dall’assessore alla Cultura Leonardo Varasano. "In questo evento -ha detto- la cultura è declinata in molti modi, dall’arte al teatro, alla danza alla musica e molto altro. Ma l’aspetto innovativo è soprattutto lo spirito propositivo e costruttivo con cui esso è stato ideato e organizzato, uno spirito -ha concluso- di cui la città ha bisogno".

Un concetto ribadito anche dall’assessore al Turismo Gabriele Giottoli, per il quale ciò che caratterizza l’azione dei commercianti e degli altri soggetti che hanno organizzato l’evento non è l’interesse economico, ma la valorizzazione della città. "Mi auguro -ha aggiunto- che questa sia una prima edizione che possa dare slancio ad altre iniziative del genere, anche in altre aree della città".

L’apprezzamento da parte della Regione dell’Umbria è stato espresso dall’assessore Michele Fioroni, che ha parlato di un evento innovativo. "Spesso la cultura è al chiuso, di nicchia. -ha detto- Portarla in strada significa renderla a disposizione di tutti. L’arte che va in piazza, colorando i tesori nascosti della città, è senz’altro un modo innovativo di costruire esperienze turistiche affascinanti e memorabili". L’assessore Fioroni è intervenuto anche come figlio dell’artista Giuseppe Fioroni, a cui è dedicata l’estemporanea di pittura. "Papà -ha detto con emozione- sarebbe molto felice di questo evento perché amava questo modo di vivere l’arte, amava vedere Perugia colorata, anche in maniera scomposta. Sicuramente si sarebbe perso in un evento come questo, per ascoltare e raccontare storie di artisti".

A chiudere gli interventi è stato, quindi, il Sindaco Andrea Romizi, per il quale, con questo evento "si apre una nuova prospettiva, fondata sulla collaborazione, su un nuovo metodo fattivo e costruttivo. Saremmo ingenerosi -ha detto- a non ricordare le tante persone, uomini e donne di buona volontà, che si sono impegnati in prima persona per Perugia, ma non sempre si è visto questo spirito. Mi sembra, dunque, di leggere -ha concluso- segnali che danno fiducia per credere in una nuova vita per il centro storico".

