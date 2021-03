Il welfare di comunità dopo il Covid-19: se parla a Todi in un convegno on line

Si svolgerà il 19 Marzo (ore 10) in modalità comprelamente on line, da Todi, il convegno: "Welfare di comunità per il dopo Covid19". A ragionare di questi attuali temi saranno il sindaco, Antonio Ruggiano, assieme all'assessore Alessia Marta, che relazionerà su quanto fatto dal Comune tuderte per il sostegno alla genitorialità. Seguirà la sociologa del lavoro, Rosita Garzi, che riferirà su le nuove modalità di organizzazione tra smart working e lavoro a distanza. Interverrà poi la docente universitaria Maria Ceterina Federici su la rete e la comunità; seguiranno una serie di esperienze, tra cui quella di Luciano Malfer (Agenzia provinciale per la Famiglia di Trento) su l'"economia della saturazione"; "Il welfare in Umbria", di Valerio Mancini, consigliere regionale e relatore della legge per l'istituzione di un osservatorio regionale sul wefare; "Il camiamento culturale aziendale" con Salvatore Liberato, Senior Manager di Accenture Technology Solutions. Conlcuderà Vincenzo Silvestrelli, vicepresidente dell'Osservatorio regionale sul welfare aziendale.