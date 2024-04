"Il Trasimeno incontra il cinema emergente", al via la seconda edizione

Si stanno per accendere i riflettori sulla seconda edizione della rassegna cinematografica ‘Il Trasimeno incontra il cinema emergente’. L’evento organizzato dall’associazione Castiglione del Cinema torna, infatti, al Nuovo Cinema Caporali da giovedì 4 a domenica 7 aprile. Nella prima giornata vi interverranno giornalista e conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua (ore 16) che presenterà una docufiction in stile ‘interviste impossivili’ dedicata a Perugino e Luca Signorelli, il regista Andrea Caciagli (ore 17.30) con la sua prima opera Via Don Minzoni n.6 e Simone Massi, tra i principali registi italiani di animazione del momento, che presenterà il suo primo lungometraggio dal titolo Invelle. In concomitanza verranno anche proiettate le pellicole. Nella mattinata spazio alle scuole con il film Hugo Cabret di Martin Scorzese, introdotto dal direttore artistico del festival Emanuele Rauco. Anche la giornata di venerdì si aprirà con un proiezione riservata alle scuole del territorio: i ragazzi potranno guardare il film Mary e lo spirito di mezzanotte e confrontarsi poi in streaming con il regista Enzo D’Alò. Nel pomeriggio, alle 15.30, arriverà a Castiglione del Lago l’attrice Greta Scarano che racconterà il suo debutto da regista, presentando il suo primo cortometraggio Feliz Navidad che verrà proiettato per l’occasione. Seguirà alle 17.30 il film How To Have Sex di Molly Manning Walker e, la sera alle 20.30, il film The Cage - Nella gabbia. Al termine della proiezione previsto l’incontro con la protagonista Aurora Giovinazzo e il regista Massimiliano Zanin.