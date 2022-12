IL RICONOSCIMENTO “Poeti e Poesia”, prestigiosa rivista culturale, esalta la lirica del perugino Antonio Carlo Ponti

Nel Sommario della prestigiosa rivista “Poeti e Poesia”, autorevole quadrimestrale diretto dal noto poeta Elio Pecora ed edito dalla casa editrice Pagine di Roma (2020, pp.196), tra i dodici autori, otto poetesse e quattro poeti, è presente il nostro collaboratore Antonio Carlo Ponti, titolare della rubrica assai seguita

“Schegge”. Si tratta, per un poeta in silenzio da lungo tempo, impegnato in testi saggistici o memoriali (tranne la parentesi de “L’estate fredda” - poesie in mortem della moglie Nerina), di una sorta di ritorno ai versi, e alle atmosfere liriche di cui è stato in Umbria e non solo, fra i protagonisti. Ponti pubblica sulla testata di Elio Pecora tre lunghi e recenti testi inediti, tra cui un rutilante e satirico poemetto in stile dadaista, dedicato alla pandemia e alla sua clausura, dal titolo “Covid ballade”.