"Il potere segreto", Stefania Maurizi con Amnesty International presenta il suo libro sulla congiura messa in atto verso il giornalista Julian Assange

Julian Assange è un giornalista, programmatore e attivista australiano, noto principalmente per la sua collaborazione al sito WikiLeaks, del quale è stato cofondatore e caporedattore. Divenuto noto a livello internazionale per aver rivelato documenti secretati statunitensi riguardanti crimini di guerra ricevuti dalla ex militare transgender Chelsea Manning. Assange è attualmente detenuto nel Regno Unito presso la Her Majesty Prison Belmarsh e rischia di essere estradato negli Usa dove potrebbe essere condannato a 175 anni di carcere ed essere sottoposto a condizioni di detenzione vicine alla tortura.

Sarà un luogo storico della città di Perugia, custode del patrimonio librario specializzato sui temi della pace, della nonviolenza, dei diritti umani a ospitare Stefania Maurizi, giornalista de Il Fatto Quotidiano per la presentazione del suo libro "Il potere segreto". L'evento si terrà nella biblioteca San Matteo Degli Armeni sabato 26 novembre alle ore 18.00. L'incontro è stato organizzato dal gruppo Free Assange Italia in collaborazione con Amnesty International di Perugia.

"Il potere segreto" descrive la storia di un’incredibile congiura messa in atto nei confronti del giornalista Julian Assange. Stefania Maurizi è l’unica giornalista che ha lavorato fin dall’inizio, per il suo giornale, su tutti i documenti segreti di WikiLeaks, a stretto contatto con Julian Assange, incontrandolo molte volte. Ha contribuito in maniera decisiva alla ricerca della verità, citando in giudizio quattro governi – gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Svezia e l’Australia – per accedere ai documenti del caso. Gli abusi e le irregolarità emersi da questo lavoro d’inchiesta sono entrati nella battaglia legale tuttora in corso per la liberazione del fondatore di WikiLeaks.

L’11 aprile 2019 Assange è stato preso in consegna dalla polizia britannica dopo che l’Ecuador ha revocato l’asilo. Durante il suo arresto è stato sollevato e portato via di peso da sette agenti in borghese della polizia di Londra.

Nel mese di ottobre di quest'anno oltre 50 città nel mondo hanno manifestato per chiedere la liberazione di Julian Assange. Centinaia di migliaia di persone a Londra, Australia, Canada, Cile, Spagna, Francia, Belgio e Germania e Italia sono scese in piazza al grido: “Assange Libero”.