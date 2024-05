Graziano Scarabicchi, i tanti volti dell'essere attore: dagli spot alla conduzione, il suo momento "d'oro"

Graziano Scarabicchi, lo sconosciuto più famoso d’Italia, interprete di una lunga serie di spot, è sempre meno sconosciuto. Il padre di famiglia, il fidanzato raffreddato, il vicino di casa che è entrato nei salotti degli italiani per giorni, anche se per pochi secondi, ora si prende la scena in altre vesti e in altri ruoli. Ribaltando luoghi comuni e convinzioni come quella che vuole un attore di pubblicità non adatto a fare cinema, uno di teatro che non può fare fiction. Eccolo Graziano, risorsa della recitazione italiana che sa adattarsi a ruoli e contesti sempre diversi, con lo stesso risultato. Quello che gli permette di confermarsi tra i personaggi maggiormente in ascesa del panorama nazionale. Oggi, lunedì, e domani, per esempio, sarà protagonista della fiction “Il Clandestino” con Edoardo Leo. Il suo personaggio, racconta, che c’è dall’inizio della serie, verrà allo scoperto per il gran finale. “Sono molto orgoglioso di questo ruolo e di essere entrato a far parte della Iif della famiglia Lucisano, un sogno che si realizza per me” commenta l’attore di Monte Santa Maria Tiberina.

C’è poi il cinema, con due pellicole in uscita, “Io non sono nessuno” e “La volpe e l’uva”, pellicole pronte per debuttare ai prossimi grandi festival di cinema. Ma Graziano Scarabicchi è anche nell’ultimo film di Maccio Capatonda, che “gira” su Amazon Prime, “Il migliore dei mondi possibili”, un film che Marcello Macchia (il vero nome di Maccio) firma insieme ad Alessio Dogana e Danilo Carlani che sono di Passignano sul Trasimeno, e dove, tra le colonne sonore, ci sono le canzoni dei perugini Azione Diretta. Poi, cambiando tutto e sovvertendo le regole, Graziano è anche co-conduttore e inviato speciale di “Paradise”, programma che porta la firma di Pascal Vicedomini, e che va in onda tutti i venerdì sera. Questa volta, nei salotti, ci entra per rimanere e non solo per quel flash di uno spot. Conferma, così, la sua versatilità e il momento di particolare fortuna professionale che ricorda la completezza di artista. Gli spot poi rimangono, come quello internazionale per l’azienda tedesca Grohe, o quello per Aruba, girato ad Arezzo. “La mattina mi alzavo, andavo al lavoro. A cena tornavo a casa, perché la distanza è minima, e a cena e potevo raccontare alla mie nonne quello che avevo fatto. Be’, bello anche per questo”.