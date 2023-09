Il patrimonio "blu" di Cerreto di Spoleto celebrato nella prima edizione del Festival delle Acque

Di come valorizzare il rapporto del tutto peculiare di Cerreto di Spoleto con l’acqua sorgiva, del fiume e termale e dell’importanza dell’acqua come risorsa unica ed essenziale per la vita dell’uomo e degli ecosistemi si è discusso sabato 16 settembre nel convegno ‘Acqua, valore e risorsa’ che ha aperto la prima edizione del Festival delle acque, realizzato nell’ambito del progetto Valnerina green e finanziato con risorse FSC attraverso il bando ‘Umbriaperta: avviso per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali’. Il Festival delle acque, che proseguirà domenica 17 tra attività a contatto con la natura, degustazioni e spettacoli, ha accolto nella sua giornata di apertura diverse personalità istituzionali locali e regionali, accanto ad associazioni di settore e imprenditori locali e nazionali. Tra i presenti al convegno il sindaco di Cerreto di Spoleto, Giandomenico Montesi, il sindaco di Sant’Anatolia di Narco, Comune capofila del progetto Valnerina Green, Tullio Fibraroli, e il direttore del Gal Valle Umbra e Sibillini, Pietro Bellini. Sono intervenuti, inoltre, Paolo Stranieri, dirigente del Coordinamento tecnico scientifico e progetti Sistema informativo ambientale (Sia) Arpa Umbria su ‘La qualità delle acque superficiali nel territorio di Cerreto di Spoleto; Marco Ranieri, direttore della Valle Umbra Servizi Spa su ‘La qualità dell’acqua nel servizio idrico integrato’; Massimo Lorenzoni, professore al Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie dell’Università degli studi di Perugia su ‘La fauna ittica del bacino del Nera’; Riccardo Maria Modestia, responsabile del Complesso termale Bagni Triponzo Terme su ‘Storia e magia dell’acqua termale dei Bagni di Triponzo’; Michele Croce, della Sezione Tutela Patrimonio ittico e Pesca sportiva della Regione Umbria su ‘Il ruolo della Regione Umbria nella tutela degli ecosistemi fluviali’; Mario Tranquilli e Adelchi Accini, rispettivamente titolare e veterinario dell’azienda Ittica Tranquilli Srl e Alessandra Paciotto, di Legambiente Umbria.

“Celebriamo l’acqua come fonte di vita – ha detto Montesi –. Fortunatamente nel nostro Comune siamo ricchi di questa risorsa perché non solo siamo attraversati dai fiumi più importanti della Valnerina, il Nera, Il Vigi e il Corno, ma abbiamo anche le fonti termali, le acque sorgive, gli impianti di troticoltura. La qualità dell’acqua è ottima, dobbiamo preservare e valorizzare questa importante risorsa e con questo Festival cerchiamo di sensibilizzare tutti, dai bambini agli adulti”.

“Abbiamo un sistema di monitoraggio regionale delle acque superficiali – ha affermato Stranieri – che comprende periodi abbastanza lunghi, da tre a sei anni. È un sistema che tiene sotto controllo continuamente la qualità della acque che qui è ottima, dovuta anche al fatto che il contesto ha pochi insediamenti urbani e poche zone industriali significative”. “Valle Umbra servizi – ha continuato Ranieri – è il gestore che si occupa di tutti i servizi idrici di questa area, la Valnerina e la cosiddetta Area Vasta, cioè i comuni di Spoleto e Foligno. Una zona particolarmente ricca di acqua di buonissima qualità, sottoposta a controlli periodici molto frequenti. A volte veniamo criticati perché l’acqua del rubinetto sa un po’ di cloro ma possiamo garantire che è di ottima qualità; il cloro serve solo ad abbattere la carica batteriologica”.

“Dal punto di vista ittico – ha spiegato Lorenzoni –, la Valnerina è particolarmente ricca di trote, la specie principale e la più apprezzata dai pescatori sportivi. Difatti il fiume Nera è una delle aree del centro Italia con le popolazioni più abbondanti e di migliore qualità. In realtà in Valnerina ci sono anche altri interessanti specie dal punto di vista naturalistico e conservazionistico, anche se meno importanti dal punto di vista economico. Pensiamo allo scazzone che in Umbria è presente in pochissimi corsi d’acqua. La Valnerina, poi, è uno degli ultimi territori dove ancora è presente il gambero, anche se non si tratta di una specie ittica ma sicuramente è un organismo acquatico molto importante che una volta era molto diffuso in tutto il territorio nazionale, ma purtroppo negli ultimi anni questa specie si è quasi completamente estinta. In Valnerina fortunatamente sono rimasti alcuni piccoli nuclei”. “Se la pesca non rappresenta una minaccia – ha aggiunto Lorenzoni – perché comunque è controllata, la vera minaccia per le specie ittiche può venire dalla introduzione di specie alloctone, dal riscaldamento climatico, con l’acqua che scarseggia ed è più calda, e dall’inquinamento. Diventa quindi importante riuscire a bilanciare le esigenze di conservazione con quelle di sfruttamento della risorsa e la regione Umbria ha tutti gli strumenti per raggiungere questo obiettivo. Fortunatamente la Valnerina da questo punto di vista è ancora un’oasi ben preservata”.

“Le Terme di Triponzo sono l’unica Spa termale dell’Umbria – ha dichiarato Modestia – in quanto utilizzano acque con riconosciute qualità terapeutiche e la loro temperatura sgorga proprio in quella frazione di temperatura riconosciuta come termale, quindi tra 30 e 40 gradi. La caratteristica fondamentale è che sono ricche di zolfo e magnesio, minerali disciolti in acqua particolarmente efficaci per la pelle. Lo zolfo la disinfetta e il magnesio la nutre, la rimpolpa. Inoltre il magnesio è un miorilassante, quindi distende le fasce muscolari ed è estremamente rilassante”.

Il Festival delle acque, prosegue, dunque, domenica 17. Il programma prevede, oltre all’apertura dello spazio espositivo e dimostrativo ‘Water Village’, in piazza Pontano dalle 9 alle 19, anche due attività di trekking alle 9: ‘Trekking le vie dell’acqua: salute e benessere’ e Trekking le vie dell’acque: cultura, sapere e sperimentare’, entrambe con partenza da piazza Pontano e arrivo rispettivamente alle Terme di Triponzo e al Centro ittiogenico della Regione Umbria, su prenotazione (Fabio, 328.4132819); c’è poi ‘Bike tour le vie dell’acqua: sostenibilità e scoperta’, alle 9, sempre su prenotazione (Francesco, 338.2973966) e l’iniziativa a cura di Legambiente, ‘Alla scoperta e conoscenza della vita sul fiume Nera’, dalle 15 alle 16, con laboratori e attività per grandi e piccini direttamente sul fiume Nera nei pressi del ristorante ‘Il Casaletto’, anche questa su prenotazione (Marco: 389.5766334). Per i bambini, inoltre, c’è il ‘Water park’, un’area attrezzata con gonfiabili nel piazzale antistante l’istituto scolastico in via dante Alighieri, dove alle 18 ci sarà uno spettacolo con le bolle e animazioni varie. Non mancheranno le dimostrazioni di pesca a mosca sul fiume Nera, nel tratto di confluenza con il Vigi, alle ore 11, 13 e 17, a cura della Pro Loco borgo Cerreto – Ponte Aps, con degustazioni di prodotti tipici (prenotazioni: 389.5766334). Chiuderà il Festival delle acque uno spettacolo acquatico, sempre in piazza Pontano, domenica alle 18.30.