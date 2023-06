Il parco delle sculture di Brufa si anima con Lume

Marina Santucci e Michele Umberto Fuso presentano al pubblico un intenso lavoro che affronta il tema della preghiera nell’epoca contemporanea come strumento di conoscenza e di introspezione individuale. In ContemporaneaPrèce, spettacolo di danza contemporanea disegnato da Sara Marinelli sulle musiche di Andrea Rellini, la ricerca spirituale diventa un mezzo con cui affrontare la quotidianità in assenza di punti di riferimento stabili che costituiscano un orientamento per la nostra condizione umana.

Vista l’adattabilità di ContemporaneaPrèce, il cui testo è di Claudio Massimo Paternò per una produzione FreeFall Dance Company, è stata più volte portata in numerosi luoghi d’arte e musei prima di giungere all’aperto nel meraviglioso parco delle sculture di Brufa. Si noterà di fianco alla scena la presenza di Claudia Guarino, traduttrice Lis, che fornirà la versione dello spettacolo per i non udenti.

Il giorno successivo, partendo sempre dal Parco delle sculture sarà possibile aderire ad una visita all’area del parco con guida locale dell’associazione, alla scoperta dell’arte contemporanea e dei suoi principali esponenti-motivi esecutivi nella realizzazione delle installazioni.

Nel pomeriggio, spostandosi presso il Moo – Museo dell’olivo e dell’olio, i bambini e le loro famiglie potranno divertirsi in compagnia del Mago Silvani ai confini della realtà… e della fisica.

Di e con Raffaele Silvani lo spettacolo Magic moment cerca di rispondere alle domande: La scienza può essere magia? O forse è solo illusione…?

Alcuni esperimenti, in effetti, sembrano trucchi e alcuni trucchi, ripetuti mille volte con esattezza ‘matematica’, possono celare dentro di sé il fascino di una materia scientifica ed esatta. Tra mistero e abilità si destreggia il fisico Raffaele Silvani, mago e prestigiatore, che con i suoi trucchi affascina grandi e piccini, conducendoli nei meandri delle illusioni che crea per tornare ad osservare il mondo con gli occhi affascinati di un bambino… almeno per un magico momento.

Queste le proposte LUMe per il prossimo weekend, un festival che punta all’inclusività scommettendo sulla multiculturalità, dove le particolarità di ciascuno diventano ricchezza per tutti.

01 LUGLIO 2023 ORE 19

ContemporaneaPrèce

Parco delle sculture di Brufa, Torgiano (Pg)

con Marina Santucci e Michele Umberto Fuso.

coreografie di Sara Marinelli

musiche di Andrea Rellini

drammaturgie e testo di Claudio Massimo Paternò

traduzione LIS: Claudia Guarino, traduttrice LIS

produzione: FreeFall Dance Company

02 GIUGNO 2023 ORE 10

Trekking paesaggistico

Brufa, Parco delle sculture

Visita all’area del parco con guida locale dell’associazione alla scoperta dell’arte contemporanea e dei suoi principali esponenti-motivi esecutivi nella realizzazione delle installazioni.

02 LUGLIO 2023 ORE 18

Magic Moment - MAGO SILVANI

MOO – Museo dell’olivo e dell’olio, Torgiano (Pg)

di e con Raffaele Silvani