Il Natale "perfetto" di Perugia: il programma

Un Natale radioso, di luci ed eventi per i più piccoli e non solo. È quello in programma a Perugia, un Natale "perfetto".

Nelle vie dell’acropoli e nei borghi, con accensione ufficiale fissata per il 24 novembre, ci saranno le imperdibili luminarie aeree: le “tesate” con motivi color colore oro e argento a flash bianco avente tecnologia led a basso consumo energetico, saranno il filo conduttore dell’installazione coordinata. L’illuminazione si estende nell’edizione 2023 anche in viale Indipendenza con installazione sui lati esterni degli alberi così da essere visibile da grande distanza.

Novità assoluta di quest’anno è l’installazione ai giardini Carducci di una stella cometa illuminata di 23 metri di lunghezza. L’illuminazione riprende il motivo delle luminarie natalizie, dai colori oro flash bianco, a tecnologia led a basso consumo energetico e consentirà di identificare il centro storico essendo visibile dalla periferia e da alcuni quartieri della città.

Non mancherà in piazza IV novembre l’albero gigante ecocompatibile di 18 metri di altezza che riprende il motivo delle luminarie natalizie, dai colori oro flash bianco, a tecnologia led a basso consumo energetico, ricoperto in verde carpet. In questo caso l’accensione è prevista per venerdì 8 dicembre.

In corso Vannucci e piazza della Repubblica (dal 24 novembre al 7 gennaio) spazio ai mercatini di Natale, con prodotti di artigianato nazionale ed internazionale, enogastronomia, decorazioni, addobbi natalizi e giocattoli. Nei giorni 7/8/9/10 dicembre verrà promossa al loro interno la seconda edizione di “Dolcissima Perugia”, dedicata alla ai prodotti dolciari e da forno tipici del Natale.

Altra novità è ai giardini Carducci dove sorgerà il giardino del gusto, una tensostruttura in collaborazione con Coldiretti, dove verranno promossi e sostenuti alimenti di qualità e rappresentativi del nostro territorio ed i piatti tipici del natale. Al suo interno attività di laboratorio, dimostrazioni, consigli utili e buone prassi contro lo spreco di cibo per grandi e piccini. Inaugurazione venerdì 8 dicembre.

Da non perdere la pista del ghiaccio, che dopo le esperienze in piazza della Repubblica e in piazza Matteotti si trasferisce in una location d’eccezione, ossia piazza Italia. Sarà una struttura assolutamente innovativa con percorso su misura che riprende la conformazione della piazza. Inaugurazione il 24 novembre.

Piazza Matteotti dal 24 novembre si trasforma in piazza del gioco, con attrazioni per grandi e piccoli: trenino, la giostra Carousel con cavalli e lo stand dedicato ai giochi di una volta, tiro ai barattoli e tiro al bersaglio con premi. In piazza ci sarà anche l’amatissima casetta di Babbo Natale, che accoglierà i bambini nei fine settimana che precedono la festa raccontando avventure e lasciando foto ricordo. Sarà presente anche una cassetta dove i bambini potranno lasciare le loro letterine.

All’interno del Centro Camerale “G. Alessi” in via Mazzini in collaborazione con P.O.S.T. Perugia verrà allestito dall’8 dicembre uno spazio laboratorio per bambini e ragazzi con esperienze creative e occasioni di svago intelligente.

Le aperture saranno nei giorni: 8-9-10 dicembre, 15-16-17 dicembre, 22-23-24 dicembre, 28-29-30-31 dicembre, 4-5-6-7 gennaio con orario dalle 15:30 alle 19:00.

Sono previste tre tipologie di attività.

per tutti

-Che invenzione vorresti per Natale? materiali e disegni per disegnare, scrivere e colorare l’invenzione che si vorrebbe sotto l’albero di Natale. I disegni verranno poi appesi sull’albero e i più originali pubblicati sui social.

-Non sprechiamo il Natale: nella sala verrà posizionato un exhibit in cui gli utenti potranno togliersi ogni dubbio relativo allo smaltimento dei rifiuti natalizi (nastri, cartacce, residui di cibo ecc.).

-Light painting: i visitatori potranno disegnare e scrivere con la luce per poi portarsi a casa una foto digitale ricordo.

Attività baby (3-5 anni): Colora la tua borsetta natalizia: I bambini potranno personalizzare e portare a casa la propria shopper natalizia.

Attività bambini (6-10 anni):

-biglietto LED di Natale: a partire da dei cavi elettrici e qualche led si costruiranno scintillanti biglietti augurali da consegnare ai propri cari.

-Babbo Natale si è dimenticato i regali! Sfruttiamo il coding e un po’ di fantasia per riportare a Babbo Natale i regali che sono caduti dalla slitta.

-Heroes4Nature: applicando le tecniche del gaming e del tinkering, si proporrà un gioco tra sfide globali e superscienziati pronti a usare le proprie conoscenze per salvare il mondo.

Sempre all’interno del centro Alessi sarà allestita la mostra per i 100 anni del luna park con i lavori dei bambini delle scuole perugine.

Al centro Alessi infine si terrà la mostra della pop art vista dagli artisti perugini.

E’ prevista anche l’animazione delle vie con artisti di strada, elfi, gnomi, fate e folletti. In programma eventi ludici e di intrattenimento nei giorni 24/25 novembre; 2/3 dicembre; 8/9/10 dicembre; 16/17 dicembre; 23/24/25 dicembre lungo Corso Vannucci e vie limitrofe.

Ritorna il Christmas train, il trenino che accompagnerà adulti e bambini nella scoperta degli angoli più suggestivi del centro storico della città e dei suoi borghi. Il treno sarà attivo tutti i fine settimana dall’8 dicembre con biglietto a pagamento. Sono previste agevolazioni per le famiglie.

Non mancheranno gli apprezzati concerti dalle terrazze dei palazzi del centro storico, in programma il 24/25 novembre; 2/3 dicembre; 8/9/10 dicembre; 16/17 dicembre; 23/24/25 dicembre.

***

GLI EVENTI CULTURALI

Gli eventi culturali per “un Natale perfetto” a Perugia toccano momenti di musica, arte e teatro, in un viaggio ideale tra i luoghi storici del Centro e dei quartieri. Un itinerario che prende avvio sulla soglia di Palazzo della Penna per snodarsi tra le sale più suggestive di Palazzo dei Priori e dei luoghi d’arte, dalla Rocca Paolina alla Domus Pauperum passando per la ex Chiesa della Misericordia.

Eccoli nel dettaglio:

-“Rinascimento in bottega. Perugino tra i grandi della storia” Palazzo della Penna, dal 29 ottobre al 28 gennaio 2024. Dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00

Fiore all’occhiello delle celebrazioni del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci, la mostra chiude l’anno dedicato al Divin Pittore e si arricchisce di eventi collaterali dedicati al Natale. Dal 7 al 10 dicembre e dal 4 al 7 gennaio alle ore 17:00, il cortile di Palazzo della Penna si illuminerà con “Il Pantheon di Pietro Perugino”, una sceneggiatura proiettata che racconta alcuni “backstage” delle opere del Vannucci. Inoltre, tutti i giovedì alle ore 16, il pubblico avrà la possibilità di essere accompagnato gratuitamente in una visita guidata lungo tutto il percorso di mostra previa prenotazione.

-Gli spettacoli. La Sala dei Notari indossa il vestito della festa e si trasforma nel salotto musicale della Città. Con un’agenda molto fitta che prenderà il via l’8 dicembre, si alterneranno bande musicali, Musica dal Mondo, un coro, le accademie filarmoniche, una compagnia di danza e il Concerto di Capodanno, per concludere il 15 gennaio con uno spettacolo teatrale.

-Con Civitas Perusina, i luoghi più iconici della storia di Perugia terranno le porte aperte per tutte le festività. Ogni sabato alle ore 10:00 il pubblico potrà essere guidato attraverso le sale del Nobile Collegio della Mercanzia e del Nobile Collegio del Cambio, tra la Sala Rossa, la Sala Gialla e la Sala del Consiglio comunale di Palazzo dei Priori, alla scoperta dell’antico potere civico della Città.

-Le strade del Natale condurranno oltre il limitare del centro storico, con eventi di teatro, arte e musica che scandiranno la vita di tutti i quartieri. Le date e i luoghi dettagliati saranno consultabili all’indirizzo www.turismo.comune.perugia.it

-Mercoledì 20 dicembre ore 15.30 presso la sala dei Notari la Scuola di Musica “La banda degli Unisoni” e Istituto Comprensivo Perugia 15 presentano: “un canto di Natale” racconto in musica di F.Rossi, M. Revoyera, C. Arcelli, dal racconto originale di Charles Dickens

Canta il grande coro dei bambini di tutte le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo Perugia 15.

***

IL NATALE… IN BIBLIOTECA

Le biblioteche comunali di Perugia propongono nel periodo delle feste tante iniziative.

La biblioteca degli Arconi offre laboratori per bambini e genitori sempre a partire da una lettura con contenuti che vertono sul valore dell’attesa, i preparativi della festa, gli addobbi natalizi, l’inverno, la casa, il senso del dono ecc. Queste le date:

-martedì 5, 12, 19 dicembre ore 16.30 English at the Library; mercoledì 6,13,20 dicembre ore 17.00 C’era una volta; giovedì 7 e 21 dicembre ore 16.30 e ora 17.30 English lesson; lunedì 4; 11; 18 dic. ore 17.00 Prepariamo la festa. Laboratori creativi a tema natalizio.

Sorprese in biblioteca: Nei giorni 27,28,29 dicembre; 2 e 3 gennaio i bambini che verranno in biblioteca saranno accolti da studenti che proporranno loro una lettura natalizia e un lavoretto

Tanti incontri anche alla biblioteca Sandro Penna.

Lunedì 4-11-18 dicembre Favole a merenda: Christmas Carol: La serie, ep. 1, 2 e 3 – letture animate a più voci con laboratori e musiche natalizie.

Martedì 5 dicembre ore 15.45-18.30 Aspettando il Natale…letture interattive in biblioteca e laboratori natalizi presso il Centro socio-culturale di san Sisto per bambini dai 2 ai 6 anni. A cura delle insegnanti delle Scuole d’infanzia Don Milani, Hack, Merini ICPG7.

Giovedì 14 dicembre ore 17.00 Giochi sotto l’albero di Natale attività ludica per bambini dai 4 ai 10 anni. Giovedì 28 dicembre ore 17.00 Tombola … a modo mio! attività ludica per bambini dai 5 ai 10 anni

Questo, invece, il programma offerto dalla biblioteca di San Matteo degli Armeni.

Martedì 5 ore 17 Albero delle fiabe: Natale nel mondo; Il Calumet della pace sotto l’albero. Inaugurazione della Mostra in collaborazione con il Museo del Giocattolo (fino al 30 dicembre)

Martedì 12 ore 17 Albero delle Fiabe di Natale: laboratorio di stelle e angeli con Maddalena D’Ettorre; ore 17.30 Natale e Capodanno. Incontro del gruppo di Lettura LEGGIAMOCI SU

Mercoledì 13, martedì 19 e ven. 22 ore 15 Natale in biblioteca - Saggi musicali a cura di Assiomi.

Mercoledì 20 ore 17 E allora è arrivato Natale… Canzoni tradizionali e alternative da conoscere e ascoltare.

Venerdì 29 e sabato 30 alle 17 Giochiamo sotto l’albero con il Lego e giochi da tavolo.

Infine le proposte di Biblionet.

-Venerdì 1 dicembre, ore 17:00: Biblio(Nat): lettura ad alta voce e laboratori. Leggeremo insieme un vero classico della letteratura odierna ovvero “Bastoncino” di Julia Donaldson. "In un albero cavo di un verde giardino vive la famiglia di Bastoncino. Lui ancora non lo sa, ma una grande avventura presto inizierà...". Un ottimo modo per coniugare l’arrivo dell’inverno e quello del Natale. A seguire svolgeremo un piccolo laboratorio. Fascia 0-6 anni

-Sabato 2 dicembre, ore 10:30: “Da cosa nasce… Cosa? Christmas edition” laboratori con materiale da riciclo per creare addobbi di natale a costo zero! Si realizzeranno bigliettini sfiziosi hand-made. Un buon modo per personalizzare i pacchetti regalo. Dai 6 anni su

-Sabato 9 dicembre, ore 10:30: “Da cosa nasce… Cosa? Christmas edition” laboratori con materiale da riciclo per creare addobbi di natale a costo zero! Tanti addobbi con materiale di riciclo per abbellire non solo l’albero ma ogni angolo di casa. Dai 6 anni su

-Giovedì 14 dicembre, ore 17:00: “A Natale puoi…”: pomeriggio dedicato alla lettura ad alta voce per recuperare i classici del Natale. Leggeremo estratti da “La vita e le avventure di Babbo Natale” di L. Frank Baum. Pubblicato per la prima volta nel 1902, due anni dopo “Il mago di Oz”, “Vita e avventure di Babbo Natale racconta la storia del personaggio più amato di tutti i tempi: dalla sua infanzia nella foresta incantata di Burzee al primo giocattolo costruito, al desiderio di dedicare la propria vita a rendere felici gli altri con i propri doni. Tra animali di legno e creature fatate, veniamo guidati alla scoperta di molti segreti del Natale: l’origine dell’uso dell’albero e della calza, il motivo per cui Babbo Natale scende dal caminetto, come sia possibile che, in una sola notte, consegni da solo i regali a tutti i bambini del mondo. Un racconto che sa far rivivere l’incanto, il calore e la fantasia che hanno fatto del capolavoro di Oz un classico della letteratura americana. Dai 7 anni in su

-Venerdì 15 dicembre, ore 17:00: Biblio(Nat): lettura ad alta voce e laboratori. Si svolgerà un attività di lettura ad alta voce a cui seguirà un bellissimo laboratorio natalizio a cura di “Fondazione Albero della Vita”. Fascia 0-6 anni

-Sabato 16 dicembre, ore 10:30: "Libera la fantasia": Le ninnafavole di Claudia Giuliani. Partendo dal suo libro costruiamo una favola insieme. Dai 6 anni su

-Martedì 19 dicembre, ore 17:00: “Aspettando il Natale”. In collaborazione con la cooperativa sociale Auriga, ci sarà un bellissimo laboratorio rivolto alla fascia 6-10 anni. Con carta, cartoncini, fantasia e inventiva, verranno realizzati tanti bellissimi addobbi di Natale e non solo! Se vi volete divertire, a Biblionet dovete venire!!

-Giovedì 21 dicembre, ore 17:00: “A Natale puoi…”: pomeriggio dedicato alla lettura ad alta voce per recuperare i classici del Natale. Leggeremo insieme alcune delle “Lettere da Babbo Natale” di J. R. R. Tolkien. Dalla prima lettera scritta al figlio maggiore di Tolkien nel 1920 all'ultima, toccante, del 1943, per la figlia, questo libro raccoglie tutte quelle lettere e tutti quei disegni bellissimi in un'unica incantevole edizione.

«Miei cari ragazzi, quest'anno tremo più del solito. Colpa dell'Orso Bianco del Nord! È stata la più grande esplosione del mondo e il fuoco d'artificio più incredibile che si sia mai visto. Il Polo Nord è diventato tutto nero!»

Ogni dicembre ai figli di J.R.R Tolkien arrivava una busta affrancata dal Polo Nord. All'interno, una lettera dalla calligrafia filiforme e uno splendido disegno colorato. Erano le lettere scritte da Babbo Natale, che narravano straordinari racconti della vita al Polo Nord: le renne che si sono liberate sparpagliando i regali dappertutto; l'Orso Bianco combinaguai che si è arrampicato sul palo del Polo Nord ed è caduto dal tetto direttamente nella sala da pranzo di Babbo Natale; la Luna rottasi in quattro pezzi e l'Uomo che ci abitava caduto nel retro del giardino; le guerre con le moleste orde di Goblin che vivono nei sotterranei della casa! Dai 7 anni su

-Venerdì 22 dicembre, ore 17:00: Biblio(Nat): lettura ad alta voce e laboratori. Leggeremo insieme “L’albero di Natale del Signor Vitale” di Robert Barry. «Un bel mattino freddo l’abete di Natale giunse nel giardino del Signor Vitale. Era un esemplare davvero prodigioso: robusto e verde acceso, enorme e rigoglioso». Un bel modo per omaggiare insieme l’arrivo del Natale. Per questo motivo realizzeremo dei bellissimi alberi di natale. Fascia 0-6 anni

-sabato 23 dicembre, ore 10:30: “Da cosa nasce… Cosa? Christmas edition” laboratori con materiale da riciclo per creare addobbi di natale a costo zero! Concluderemo il percorso natalizio con un super laboratorio che rimarrà shhhh… una sorpresa. Dai 6 anni su

-Venerdì 29 dicembre, ore 17:00: Biblio(Nat): lettura ad alta voce e laboratori. Lettura di un classico del Natale “Il Grinch” del Dr Seuss. Fascia 0-6 anni

-Venerdì 29 dicembre, ore 17:30: Che tombola(ta) di libri: una tombola librosa insieme ai bambini e ai genitori: un modo per salutare insieme il vecchio anno. Un tabellone, delle cartelle e via, si comincia il gioco! Per coloro che raggiungeranno le rispettive soglie di vincita: ambo, terno, quaterna, cinquina, tombola e tombolino, il monte premio sarà senz’altro libroso: ciascun partecipante che vincerà, riceverà in regalo un libricino da conservare per accogliere il nuovo anno! Dai 5 anni in su.

-5 Gennaio, ore 17:00: “Aspettando la befana”. Leggeremo insieme “A scuola dalla befana” di Nicoletta Asnicar. Mancano poche ore all'Epifania, tutto è pronto per la consegna dei dolcetti ma... la Befana ha la febbre! C'è proprio bisogno di una valida aiutante. Che la giovane Annì sia quella giusta? Lei è pronta a imparare tutti i segreti della befaneria e con il suo entusiasmo saprà portare un pizzico di modernità nei vecchi metodi non sempre impeccabili della Befana. A seguire faremo insieme un bellissimo laboratorio per aspettare l’arrivo della Befana.

****

LE PROPOSTE DELLA FONDAZIONE RANIERI DI SORBELLO

Anche la fondazione Ranieri di Sorbello, nella sua sede di piazza Piccinino 9, propone alcune iniziative.

-Si comincia con la mostra Raccontare il Perugino, impressioni e resoconti di viaggiatori stranieri in Umbria alla scoperta di Pietro Vannucci, visitabile fino a martedì 9 gennaio 2024.

Visite guidate ore 10.30; 11.30; 12.30.

Dal 26 dicembre al 6 gennaio visite guidate ore 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 17.00

-Martedì 19 dicembre ore 18.00 “Una cantata di Natale”, “Non so qual più m’ingombra, gioia o stupore!” a cura dell’Ensemble strumentale Ars et Labor con il contralto Asia Trifari. musiche di Alessandro Scarlatti

-Iniziative per bambini: viaggio nel tempo a Palazzo Sorbello, visita guidata con l’ausilio di un libro gioco (per bambini dai 5 agli 8 anni) in queste date: 26 e 28 novembre ore 15; 5, 10, 12 e 17 dicembre ore 15; 9 gennaio ore15.

Prenotazioni ed informazioni ai numeri 075 5732775 – 075 5733669 -didattica.fondazioneranieri@gmail.com

****

LE PROPOSTE DELLA FONDAZIONE PERUGIA

Nel cartellone di Natale è presente anche la fondazione Perugia con due iniziative.

-In occasione del cinquecentenario della morte di Pietro Vannucci, detto il Perugino, Fondazione Perugia in collaborazione con Fondazione Burri presenta “Nero Perugino Burri”. La mostra, visitabile fino al 7 gennaio, mette in dialogo le opere dei due tra i più grandi artisti umbri attraverso l'uso comune del colore nero ed è curata da Vittoria Garibaldi e dal Presidente di Fondazione Burri Bruno Corà. Si avvale di prestiti provenienti da alcuni fra i più prestigiosi musei del mondo, tra cui il Museo del Louvre di Parigi, le Gallerie degli Uffizi di Firenze e la Galleria Nazionale dell'Umbria, oltre alla Fondazione Burri.

In dialogo con i capolavori di Perugino ci sono una decina di opere di Alberto Burri.

-Come ogni anno Fondazione Perugia rinnova gli auguri di Natale alla città con il suggestivo Presepe artistico allestito nella vetrina che affaccia su Corso Vannucci.

Dall'8 dicembre al 6 gennaio sarà possibile ammirare le oltre sessanta statue, realizzate dai sapienti maestri di questa arte che raffigurano la Natività.

***

GLI EVENTI ALLA GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA

Non poteva mancare nel periodo natalizio un tuffo nell’arte e nella cultura con le iniziative a cura della Galleria nazionale dell’Umbria. Eccole in dettaglio:

Mostre in corso

-fino al 14 gennaio 2024: Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative;

-fino al 14 gennaio 2024 Sguardi su Perugino. Dall’età moderna al contemporaneo

Novembre 2023

Eventi

-giovedì 16 novembre 2023 ore 17.00 Sandro Penna secondo me. Musica, follie, racconti e bugie intorno a uno dei più grandi poeti del Novecento di e con Max De Aloe (voce narrante/armonica cromatica e fisarmonica).

-martedì 21 novembre 2023 ore 21.00 Postmodernissimo, via del Carmine 4, Perugia, Proiezione del film Umano non umano (1969) di Mario Schifano (www.postmodernissimo.com)

Percorsi in mostra

-Mostra Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative venerdì 3, 17, 24 novembre ore 17.00

Appuntamento con il curatore

Mostra Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative: giovedì 9 novembre, ore 17.00: incontro con Roberto Deidier; martedì 14 novembre, ore 17.00: incontro con Tommaso Mozzati; giovedì 30 novembre, ore 17.00: incontro con Carla Scagliosi.

Trenta minuti di capolavoro

domenica 26 novembre ore 17.00 Storia e segreti di un’opera nel racconto di mezz’ora: La Pala di Santa Maria dei Fossi di Bernardino di Betto detto il Pinturicchio

Dicembre 2023

Eventi

-martedì 5 dicembre 2023 ore 21.00 Postmodernissimo, via del Carmine 4, Perugia Proiezione del film Morire gratis (1968) di Sandro Franchina (www.postmodernissimo.com).

-venerdì 22 dicembre, ore 17 Nel primo giorno delle vacanze di Natale, i bambini e le loro famiglie potranno scoprire la Galleria Nazionale dell'Umbria seguendo le tracce di una simpatica (e famosa!) cagnolina a pois, che di recente ha percorso le sale del nostro Museo. La visita si concluderà con un laboratorio per conoscere lo spolvero, la tecnica con cui gli artisti del passato trasferivano i loro disegni. Bambini 6-12 anni

Percorsi in mostra

Mostra Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative venerdì 15, 22 dicembre ore 17.00.

Letture poetiche

venerdì 1° dicembre, ore 16.30 Percorso in mostra, letture e riflessioni sulle poesie di Sandro Penna, in collaborazione con il progetto Incontriamo la poesia della Biblioteca Comunale di Corciano, con la partecipazione del poeta Paolo Piazza.

Visite guidate

Mostra Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative domenica 3 e 10 dicembre ore 17.00.

Gennaio 2024

Percorsi in mostra

Mostra Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative venerdì 5 e 12 gennaio 2024 ore 17.00

Letture poetiche

mercoledì 10 gennaio, ore 16.30 Percorso in mostra, letture e riflessioni sulle poesie di Sandro Penna, in collaborazione con il progetto Incontriamo la poesia della Biblioteca Comunale di Corciano, con la partecipazione del poeta Paolo Piazza.

Visite guidate

Mostra Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative domenica 7 gennaio 2024 ore 17.00

***

IL NATALE NEI BORGHI

Negli angoli più suggestivi della città, borghi ed associazioni presentano numerosi appuntamenti per grandi e piccoli.

Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa

L’atmosfera natalizia sarà assicurata dalla tradizionale “Via dei Presepi” (corso Bersaglieri) che festeggia quest’anno i 10 anni di vita. In mostra: civ. 30 Presepe antico, Presepe delle Regioni d’Italia, grotta della Natività; civ. 30 Presepe delle api, civ. 34 Presepe tradizionale, civ. 44 Storia del Presepe, civ. 54 Presepe monumentale Città di Perugia e Presepe delle Arti e dei mestieri, civ. 84 Rassegna di Presepi in legno, civ. 98 Presepe napoletano, civ. 114 Cereria medievale, Chiesa di Sant’Antonio abate: Grandioso Presepe meccanizzato; abside della chiesa Presepe con figure a grandezza naturale in legno, Piazzetta del porcellino: Presepe arabo e della Pace tra i Popoli.

Aps propone inoltre eventi nel segno del gioco e del dopogioco.

-venerdì 8 dicembre ore 17,00 Corso bersaglieri, 30 Inaugurazione della Via dei Presepi con musica in strada della “Bandaccia”, a seguire momento conviviale per la presentazione delle iniziative del quartiere per il Natale

-domenica 10 dicembre dalle ore 15,30 Oratorio di Sant'Antonio abate Cine - proiezione di cortometraggio per bambini.

-domenica 10 dicembre ore 16,00 Corso bersaglieri, 30 – Spazio Bloom Apertura dello Spazio “I giochi della tradizione” con il “Gioco della Trottola” di Vasco Fioriti

-domenica 10 dicembre ore 17,00 Chiesa Sant'Antonio abate Cerimonia di restituzione dell’opera restaurata “L’Evangelista San Luca” del pittore seicentesco Carloni nell’ambito dell’iniziativa “L’Arte finanzia l’Arte”.

A seguire “Polifonia sacra e profana”, Coro dell’Università degli Studi di Perugia

-Sabato 16 dicembre ore 16,30 Corso Bersaglieri 114, Inaugurazione della “Cereria medievale” per la fabbricazione di candele natalizie e Presepi in cera d’api naturale;

-Sabato 16 dicembre ore 17,30 Corso Bersaglieri, 30 – Spazio Bloom Giochi per bambini e arrivo di Babbo Natale.

-Sabato 16 dicembre dalle ore 19,30 Oratorio di Sant'Antonio abate “Dove si Balla” Festa dei Borgaroli con i balli di Tarantarci

-domenica 17 dicembre dalle ore 15,30 Oratorio di Sant'Antonio abate Cine- proiezione di cortometraggio per bambini e cinema muto americano ed europeo con accompagnamento musicale. Tutte le domeniche alle 17,00 “Il rito del the delle cinque”

-domenica 17 dicembre ore 17,00, Chiesa Sant’Antonio abate “Concerto di Natale”

Coro di Voci Bianche e Giovanile del Conservatorio F. Morlacchi di Perugia

-Venerdì 22 dicembre, ore 18,00 – Oratorio Sant’Antonio abate Conferenza – concerto di e con Patrizia Iorio e Andrea Volpini

-domenica 24 dicembre dalle ore 15,30 Oratorio di Sant'Antonio abate Cine - proiezione di cortometraggio per bambini

-domenica 31 dicembre 2023 dalle ore 15,30 Oratorio di Sant'Antonio abate Cine - proiezione di cortometraggio per bambini e cinema muto americano ed europeo con accompagnamento musicale

-Sabato 6 gennaio 2023 Corso bersaglieri, 30 – Spazio Bloom Gran Tombola del Borgo

-domenica 7 gennaio 2023 dalle ore 15,30 Oratorio di Sant'Antonio abate Aspettando Sant'Antonio. Il Grande Gioco dell’Oca;

-domenica 14 gennaio dalle 10 festa di Sant’Antonio Abate.

Associazione Rione di Porta Eburnea

-Domenica 10.12.2023 (ore 17.00): Storie e racconti di Natale per bambini narrate dall’attore/regista Roberto Biselli presso l’Oratorio dell’Annunziata.

-Sabato 16.12.2023 (ore 15.00): Visita ai presepi di Porta Eburnea. Un suggestivo itinerario nella storia e nelle tradizioni popolari del Rione conducendo alla scoperta di presepi nascosti (Chiesa di San Michele in Porta Eburnea, convento di Sant'Antonio, Chiesa di Santo Spirito fino ad arrivare al monumentale presepe napoletano della Chiesa di Santa Giuliana).

-Domenica 17.12.2023(ore 15.00): Incontro con il Luogotenente Paolo Votta della Scuola di Lingue estere dell’Esercito di Santa Giuliana che ci presenterà il presepe napoletano alloggiato nella chiesa, dono natalizio del Cappellano Militare di Vittorio Veneto ai soldati che non potevano tornare a casa per Natale; il peculiare presepe è stato creato dalla famiglia Scuotto di Napoli (che ha creato anche il presepe per il Re Juan Carlos I di Spagna nella reggia di Madrid).

-Domenica 14 Gennaio 2024 (dalle ore 16 .00); Ci sarà la tradizionale tombolata natalizia presso la Sala degli Archi del Collegio della Sapienza. Anche quest'anno sarà organizzata dall'Associazione Rione di Porta Eburnea APS e dal Magnifico Rione di Porta Eburnea. I premi saranno offerti dalla Associazione Rione di Porta Eburnea e dal Magnifico Rione di Porta Eburnea.

Associazione Priori

-La Torre degli Sciri sarà aperta dalle ore 11 alle ore 12:30 ogni sabato e domenica (chiusa il 24-25-31 dicembre), inoltre dal 1 dicembre all'8 dicembre, dal 26 al 30 dicembre, dal 4 al 7 gennaio. Sarà aperta dalle 15 alle 17 venerdi 8 e martedì 26 dicembre.

-Dal presepe di san Francesco 800 anni di tradizione:

Presepi allestiti in alcune vetrine delle attività della via

Presepe allestito in via sant’Agata 1 presso il pozzo etrusco/medioevale

Presepe allestito in via Vermiglioli 3

Presepe allestito nella chiesa di san Filippo

Presepe allestito nella nicchia esterna della chiesa di s. Stefano

presepe allestito nella chiesa di Santo Stefano

Presepe allestito dai bambini in via del Poggio

Presepe allestito nella chiesa di san Bernardino

- Giovedì 8 dicembre ore 16 piazzetta Santo Stefano – Via dei Priori Benedizione del Presepe nella Nicchia

- Domenica 10 dicembre 2023 dalle ore 17:45 lungo via dei Priori Melodie di Natale, Concerto itinerante con brani natalizi I Madrigalisti di Perugia, direttore: m. Mauro Presazzi

- Sabato 16 dicembre dalle ore 18:00 – via dei Priori, Viaggio nello spazio dalla Torre degli Sciri, Giornata Nazionale dello Spazio, promossa dalla UAI (Unione Astrofili Italiani)

Costruzione sonda Horizon x 10 partecipanti al primo livello

- Domenica 17 Dicembre – ore 18:00 Auditorium San Francesco al Prato, Perugia, GOSPEL MASS di Robert Ray Concerto per soli, coro e trio jazz. Coristi a Priori, Coro Polifonico Città di Tolentino

- Domenica 31 dicembre Brindisi alla Torre in una notte di fuochi. Torna l’evento per salutare l’anno nuovo dal punto di vista più alto della città.

Associazione Borgo Bello

Natale di Pace nel Borgobello

-26 novembre accensione luci, Visita dei soci di Borgobello e Porta Eburnea alla mostra "Il Perugino di San Pietro", Laboratorio "presepe carta e erba", ore 16, sede dell'Ass. Borgobello.

-1 dicembre: Visita dei soci di Borgobello e Porta Eburnea alla mostra "Il Perugino di San Pietro"

-5 dicembre: Laboratorio presepe carta e erba, ore 16, sede dell'Ass. Borgobello; - Collocazione alberi di pace (ulivi) per Natale nelle piazze principali; Distribuzione sagome di palle per alberi, da decorare e completare con frasi di pace, ai bambini.

-8 Dicembre: Spettacolo "La vera storia di Babbo Natale" presso Teatro di Figura, 16:15; Concerti di Cori diversi in varie location e finale con coro Gospel a Piazza Giordano Bruno/San Domenico; Esposizione e visita presepe carta ed erba; Visita alla mostra "Natale nei fumetti" nelle vie dei Monasteri; Animazione natalizia per bambini lungo la via a cura del Teatro di Figura; Decorazione collettiva degli alberi del Natale di pace; Inizio conferimento regali "sospesi" sotto agli alberi

-10 Dicembre spettacolo "La vera storia di Babbo Natale" presso Teatro di Figura, 16:15;

-15 Dicembre Mariella Chiarini, lettura del racconto "La bambola" di George Lenotre, con commento musicale, ore 18; Laboratorio "Fiori d'artificio (non fuochi di guerra)", ore 16, sede dell'Ass. Borgobello;

-17 Dicembre Caterina Martino racconta il quartiere con una visita guidata, ore 10; Sala Cutu, "Standin' Piss Comedy", Teatro di Sacco, ore 18;

22 Dicembre: Sala Cutu, "Chiarini-Biselli: un Buon Natale con un inedito duo!", ore 18:30; Preghiera di pace (laico-religiosa) in diverse lingue, con musiche (e danze) di vari paesi; i locali di food/drink cucinano pietanze dei paesi in guerra e a seguire "cena della fratellanza" lungo la via; Raccolta dei doni lasciati sotto agli alberi e consegna.

-26 Dicembre Bicini: spettacolo sulla pace;

-5 Gennaio: Caterina Martino: visita guidata del quartiere, ore 10.

-7 Gennaio - attori/attrici e cittadini/e leggono i pensieri di pace scritti sulle decorazioni degli alberi con sottofondo di musica.

Associazione Vivi il Borgo

-2 dic – 6 genn. Mostra “ Il gioco dei destini incrociati. I Tarocchi: storia, arte, esoterismo, cultura popolare” alla Domus Pauperum con incontri su letteratura, vini e cioccolateria.

-dal 10 dic.“Presepi nei Borghi”: il Presepe nelle cartoline d’epoca. Da piazza Sant’Agostino verso Porta Sant’Angelo installazione di “Carto-Presepi”