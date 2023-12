Deruta accende l’albero di ceramica con i fratelli Tognazzi

Per Deruta, entrata da poco a far parte della strada europea della ceramica insieme a Faenza, è stato un anno molto importante e non poteva terminare senza celebrare il Natale nel migliore dei modi.

Deruta si trasforma perciò in un borgo del Natale, con la presentazione della mostra “Ugo di Noi. I 101 anni di Ugo Tognazzi” e con l’accensione dell’albero di Natale. Venerdì 8 dicembre, l'evento per mano del sindaco Michele Toniaccini, di Ricky Tognazzi, di Simona Izzo, di Gianmarco Tognazzi, della Giunta e del Consiglio comunale.

Oggi, martedì 5 dicembre, durante la presentazione di Natale nei Borghi, alla Camera dei deputati di Roma, il primo cittadino Toniaccini ha sottolineato: “Quest’anno il Natale è straordinario ed è il caso di dire che è il cinema, rappresentato da Ricky Tognazzi, Gianmarco Tognazzi e Simona Izzo, ad accendere l’albero di Natale di ceramica più grande al mondo”.

E ancora: “Sarà un momento importante e indimenticabile, con il quale inaugureremo la mostra dedicata a Ugo Tognazzi, e lo faremo con la nostra comunità, con i nostri ceramisti che rappresentano l’identità del territorio, con il calore dei bambini, con i concerti e i momenti enogastronomici per rendere questo Natale ancora più suggestivo e magico”.

L'albero di Deruta è un’incredibile struttura in ceramica alta 11 metri e rappresenta la natività. È formata da due basamenti, uno cubico e uno ottagonale, con dipinti fatti a mano che rappresentano scene diverse. Il tronco è costituito da 19 cilindri e un puntale entrambi dipinti da artisti ceramisti. Anche i rami sono in ceramica e hanno 250 palle di Natale variopinte. L'opera è stata realizzata dall'associazione "Pro Deruta" con il sostegno degli artigiani locali e del Comune.

L’esposizione “Ugo di Noi” celebra la vita e la carriera di uno dei più grandi attori italiani di tutti i tempi, Ugo Tognazzi. Attraverso fotografie, cimeli, audiovisivi, interviste e premi, il pubblico potrà scoprire l'eclettismo artistico e la personalità di un protagonista della Commedia all'italiana. La voce di Tognazzi accompagnerà i visitatori con estratti dei suoi film più famosi.

Ricky Tognazzi, sempre nel corso della conferenza alla Camera dei deputati, ha sottolineato: “Le fotografie sono una istantanea sul grande attore e sul personaggio che era, ma soprattutto sono la testimonianza del fatto che i grandi artisti non muoiono mai, come pure il grande affetto del pubblico. Una mostra che è come se fosse un album di famiglia e le emozioni, ogni volta, riaffiorano” ha concluso Tognazzi.

Deruta sarà sempre il paese della ceramica ma si trasformerà anche in un palcoscenico a cielo aperto per un Natale che celebra la bellezza del proprio artigianato, l’arte di Ugo Tognazzi, lo spirito natalizio e soprattutto quello della comunità.