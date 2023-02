Il mare in barattolo, laboratorio per bambini al Malakos

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Mille colori e forme dalle profondità del mare: conchiglie, squali, ricci, stelle e granchi giganti. L'occasione per scoprire gli abitanti del mare e creare un mini universo in barattolo, un diorama da riportare a casa per sognare ancora mille avventure sottomarine.



Prenotazione obbligatoria al 349.5823613 - anche Whatsapp - o allo 075.8552119



Contributo a bambino 10 euro

1° genitore/accompagnatore 4 euro

2° accompagnatore gratuito



Durata 40 minuti - 1 ora circa